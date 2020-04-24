施壓WHO改革！ 龐皮歐暗示不排除成立新機構取代

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）23日暗示，如果世衛拿不出美國期待的成果，美方將與世界各地的夥伴合作，創造一個能夠達成預期的架構、形式和治理模式。（法新社資料照）

2020-04-24 13:55:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前宣布暫停世界衛生組織（WHO）金援後，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）23日暗示，如果世衛拿不出美國期待的成果，美方將與世界各地的夥伴合作，創造一個能夠達成預期的架構、形式和治理模式。

龐皮歐23日接受電台主持人賴瑞歐康納（Larry O’Connor）訪問時 表示，美國將徹底審視世衛組織，武漢肺炎疫情並非世衛第一次未能履行幫助世界安全的使命，以前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時，世衛在初期資訊也不夠正確，還聲稱中國資訊透明，美國當時就有對世衛進行改革，但成效顯然不足，美國目前在檢視其他改革方式。

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賴瑞歐康納追問是否希望世衛被另外一個組織取代，或者世衛的結構性問題難以克服，將尋找新的範例，龐皮歐指出，美國將仔細研究這個問題，檢視當前的架構是否符合其使命，以及世衛能否實現世界需要的和合理的成果。他舉例，之前有一個聯合國組織沒有達成美國的使命，後來美國選擇退出。

龐皮歐強調，如果一個機構能夠發揮作用，美國將永遠擔任領導角色並參與其中，但該組織無法達成交付的使命，未能獲得美國期望的成果時，美方將與世界各地的夥伴合作，創造一個能夠達成預期的架構、形式和治理模式。

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