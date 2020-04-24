武漢肺炎》全球怒了！向中國求償國家曝光 金額已逾千兆

2020-04-24 12:10:01

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎持續延燒，全球深受其害，各國國會或民間團體近期陸續連署向中國求償索賠，經整理後發現，截至24日中午已有至少6國的官方或民間機構向中國提出訴訟或求償，總金額高達新台幣1290兆元。

美國

密蘇里州（Missouri）檢察總長施米特（Eric Schmitt）近日對中國提起民事訴訟，指控中國政府疏忽等罪名，致令該州蒙受以高達至少數十億美元起跳的經濟損失，要求中國做出金錢賠償，推定賠償金額數十億美元（約600至2700億新台幣）。

密西西比州（Mississippi）檢察總長費奇（Lynn Fitch）近日向聯邦法院控告中國政府與中國共產黨惡意隱瞞疫情與涉嫌囤積醫療裝備，並向中國求償，未提及求償金額。

佛羅里達州（Florida）一家法律事務所近日向中國提出集體訴訟，參與的人數已逾一萬人，總計求償金額約6兆美元（約新台幣180兆元）。

美國前司法部檢察官，保守法律組織「自由觀察」（Freedom Watch）創辦人克萊曼（Larry Klayman）近日向德州的聯邦政府提起集體訴訟，指控中國政府、中國共產黨及武漢病毒研究所違反生物武器的國際條約，向其求償20兆美元（約新台幣605兆元）。

英國

英國智庫亨利·傑克遜協會（Henry Jackson Society）近日公布報告，稱有證據表明中國直接違反國際法，對英國構成實質損害，認為英國政府應向中索賠6.5兆美元（約新台幣196兆元）。

義大利

與中國關係素來良好的義大利，其民間團體近日發起「向中國政府集體訴訟索賠」連署，預估連署人數將超過50萬人，並計畫求償1000億歐元（約台幣3兆2615億元），而該國消費者權益保護協會（Codacons）也在考慮向中國提起訴訟。

德國

德國發行量最大的報紙《圖片報》近日刊文，指責在武漢疫情爆發初期，中國未遵守對世界衛生組織（WHO）的信息通報義務，隱匿資訊的行為已違反國際法，該報進一步列出損失清單，並詳錄須向中國政府求償的款項，總金額為1490億歐元（約新台幣5兆元）。

埃及

埃及律師塔拉特（Mohamed Talaat）近日向中國駐開羅大使館提起法律訴訟，狀告中國國家主席習近平，要求中國就武漢肺炎對埃及造成的傷害賠償10兆美元（約新台幣300兆5500億元）。

印度

印度律師協會提出國際申訴，指控中國秘密開發大規模殺傷人類的生化武器，同時更隱瞞資訊，向中國求償20億美元（約新台幣600億）。

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