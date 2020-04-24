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揭武漢P4實驗室面紗... 法媒爆中國「踢開」法國內幕

武漢病毒研究所的P4實驗室。（法新社）

武漢病毒研究所的P4實驗室。（法新社）

2020-04-24 07:28:24

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎禍延全球，各國紛紛懷疑病毒的來源與結構，有專家質疑可能是人工合成，且可能是中國科學院生物安全第四等級（P4）實驗室的「武漢病毒研究所」外洩，有多國討論要對中國展開獨立調查。法國媒體報導，當初法國和中國合作，在武漢建造P4實驗室，但後來法方逐步被迫退出的過程和內幕。

《法廣》發佈調查報導指出，P4實驗室是中國第一個安全等級的實驗室，也是法中雙方在科研和健康領域合作的重要標誌，雙方代表在2016年6月16日出席驗收儀式。

與中國合作 法國意見紛歧

報導提到，2003年非典重創中國，又經歷禽流感，2004年兩國決定要共抗傳染病，因此有了武漢P4實驗室的計畫。但當時計畫在法國無法達成共識，時任法國總統希拉克和總理拉法蘭等人都支持，部分外交、國防和研究界人士則相當猶豫，擔心P4會變成生物武器庫。最後政客們仍同意了該計畫，並選擇於武漢市郊進行。2008年雙方成立指導委員會，由法方的阿蘭·梅里埃和中方的陳竺共同領導。2010年，法國向世衛組織通知開工，由法方負責實驗室的設計和技術指導，中方負責大部分建設工作。基地於2015年建成，2018年1月啟動。

法國處於弱勢 且被邊緣化

不過，在法中合作中，法國處於弱勢，且逐步被邊緣化。有專家透露，P4的架構非常複雜，雖然中國公司最初按照規範建造P4的大部分，但其密閉隔離空間的布置需要特定的技術和知識，法國擁有技術能力，中方對法國專家卻提防、排斥，法國專家很失望，想要停止工程卻做不到。最後阿蘭·梅里埃也離開了雙邊委員會主席位置，他當時說，P4是一種非常中國化的工具，即使是在法國的技術協助下開發的，「它也屬於他們」。

合作名存實亡 中國取得控制權

報導指出，原本照計畫應去武漢P4工作的50名法國研究人員也沒有前往，實際原因是，P4實驗室逐漸擺脫了法國科學家的控制，也違反了與巴黎和北京締約的初衷，武漢實驗室只有中國研究員，沒有法國研究人員挑剔和警覺的目光。原本計畫中兩國「合作」早已名存實亡，法國專家從來未能參與實驗室的工作。

阿蘭·梅里埃也向法廣調查小組中證實，在不洩漏國家機密的情況下，可以說，自2016年以來，中法兩國傳染病委員會從未召開過會議。他承認，與最初的承諾相反，中國研究院在沒有法國研究人員的情況下工作。

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