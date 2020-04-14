愛多深離多遠很難熬！母拿床單裹住擁抱護理師女兒

中國武漢肺炎疫情延燒，俄亥俄州1名母親諾頓自知無法幫上在加護病房擔任護理的女兒忙，突發奇想以床單蓋在對方身上，並給予一個大大的擁抱。床單圖僅示意，與本文無關。（法新社）

2020-04-14 15:11:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情已在美國造成逾58萬人確診、死亡逾2.3萬例。外界日前喊出「愛有多深，距離就有多遠」，但要做到並非易事。俄亥俄州1名母親諾頓（Cheryl Norton）突發奇想，以床單蓋在加護病房護理師、愛女可兒（Kelsey Kerr）身上，並給予一個大大的擁抱，令人看了不禁眼眶紅。

綜合外媒報導，在加護病房工作的可兒目前尚未接觸到武肺患者，仍對充滿不確定性的未來擔憂。諾頓自知無法幫上忙，但又想做點什麼，近日可兒返家探望，離開前諾頓腦中靈光一閃，順手拿起籃子內的乾淨床單，扔向戴著口罩的女兒頭上，接著抱抱寶貝加油打氣。

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報導指出，諾頓表示，「有那麼一瞬間，彷彿其他人都走光，只剩下我跟我女兒抱在一起。而那一刻讓我覺得，在我羽翼下的她很安全，可以幫忙趕走髒東西」，並以女兒身為醫療人員為傲。

報導提到，可兒則嘆，雖然住家距離媽媽家路程僅15分鐘，但很難適應不能摸摸抱抱的日子，諾頓克服眼前障礙的暖舉，宛若一場及時雨，讓她感覺好過多了。

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