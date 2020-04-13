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中國人權理事會公使被籲取消資格 趙立堅：荒謬至極！

中國外交部發言人趙立堅（見圖）說，美國抨擊中國人權有問題是「荒謬至極」。（美聯社）

中國外交部發言人趙立堅（見圖）說，美國抨擊中國人權有問題是「荒謬至極」。（美聯社）

2020-04-14 01:10:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端近日獲准加入人權理事會（UNHRC）諮詢小組，明年可參與遴選17名人權調查員，多位美國參議員7日聯名致函聯合國，呼籲取消蔣端的資格。中國外交部發言人趙立堅為此抨擊：「荒謬至極！」

綜合媒體報導，蔣端1日獲選為人權理事會諮詢小組亞太代表，將協助審查聯合國重要人權職位候選人，同時擔任至少5項任務面試程序主席，協助決定推薦人選，遭到「聯合國觀察」執行董事諾伊爾（Hillel Neuer）痛批，如同「找縱火狂擔任消防局長」、「荒謬且不道德」。

蔣端獲任命為人權理事會協商小組成員，美國參議員柯寧7日聯合6位同事發函給聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），他們指出，中國政府不僅在武漢肺炎疫情有蓄意欺騙與嚴重疏失之嫌，先前還對新疆維吾爾族犯下廣泛又有證據的踐踏人權案件，應該取消中國代表蔣端的資格。

趙立堅13日對此表示，蔣端當選聯合國人權理事會2020年諮詢小組亞太成員，「再次彰顯國際社會肯定中國人權事業發展成就，讚許中國積極參與國際人權交流與合作」。

趙立堅反批，美國自身人權狀況劣跡斑斑，已經退出人權理事會，個別美國反華議員卻干預聯合國機構選舉規則，對理事會事務和他國人權狀況「指手畫腳、橫加干涉」，「簡直是荒謬至極」，他「奉勸這些議員把心思放在解決美國國內存在的種族歧視、槍支氾濫、侵犯移民兒童權利等人權問題上」。

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