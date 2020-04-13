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日媒轟武漢肺炎是中國「人禍」 趙立堅氣噗噗：抹黑！

趙立堅（見圖）不能接受日本媒體指控武漢肺炎是中國政府造成的人禍，向《讀賣新聞》嚴正交涉。（圖取自中國外交部發言人推特）

趙立堅（見圖）不能接受日本媒體指控武漢肺炎是中國政府造成的人禍，向《讀賣新聞》嚴正交涉。（圖取自中國外交部發言人推特）

2020-04-13 23:44:26

〔即時新聞／綜合報導〕繼美國《華爾街日報》猛烈批評中國之後，日本《讀賣新聞》12日評論武漢肺炎是中國政府造成的「人禍」，中國外交部發言人趙立堅今（13）日對此認為遭到誣衊和抹黑，稱日媒「惡意攻擊」。

日本《讀賣新聞》12日發出評論文章：「無法道歉的政黨」。據中國外交部13日例行記者會透露，文章內容提到，中國政府和中國共產黨體制，造成武漢肺炎疫情擴散的「人禍」，且中方還不願意承認在疫情應對方面的錯誤。

趙立堅對此表達強烈不滿，抨擊該媒體惡意攻擊中國政府和中國共產黨，充斥著對中國的無知、偏見和傲慢，嚴重誤導國際社會、日本民眾對中國的認知，完全違背新聞職業規範、道德和基本良知，中方完全不能接受污衊和抹黑，已向該報社相關負責人提出嚴正交涉。

趙立堅說，中國為疫情付出巨大犧牲，得到全體中國人的衷心支持和擁護，也為其他國家爭取到時間並累積經驗，這是無可辯駁的客觀事實，也是廣大國際社會的共識，是任何人都無法否定的，現在人類面臨共同挑戰，需要合作而不是攻訐，中國嚴肅敦促日本有關方面立即糾正錯誤，切實承擔起應有的社會責任。

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