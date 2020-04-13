「花木蘭」全球票房僅847美元？中國網友全傻眼了！

迪士尼經典動畫「花木蘭」拍成真人版電影，原定3月27日上映，受武漢肺炎疫情影響，改於7月24日上映。（美聯社）

2020-04-13 23:56:02

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼經典動畫「花木蘭」原定3月27日推出真人版電影，找來中國知名女星劉亦菲飾演女主角，卻因武漢肺炎疫情撤檔，延後至7月24日上映，現在中國網友發現，票房計算網站「Box Office Mojo」顯示它全球票房僅847美元，折合台幣約2萬5478元，讓中國網友相當傻眼。

「Box Office Mojo」是亞馬遜公司（Amazon）旗下的系統性計算電影票房網站，創辦人電影分析師布蘭登格雷 （Brandon Gray） 在1998年8月創辦該網站，目前該網站平均每個月流量達到100萬人次，其所附設的論壇也是這個特色之一。

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中國網友10日在「豆瓣網」討論區指出，「Box Office Mojo」網站顯示，「花木蘭」真人版電影斥資2億美元（約台幣60億元）拍攝，在挪威卻只拿下83美元（約台幣2496美元）的票房，全球票房累計也僅有874美元（約2萬5478元），令中國網友相當詫異。

事實上，「Box Office Mojo」網站顯示的數據是挪威17家影廳在3月27日至29日的數據，由於其他國家的檔期已於3月13日宣布延後，因此沒有在3月27日當天播出，系統顯示的全球票房僅有挪威上映3天累計下來的金額，該網站也顯示，美國已經排定於7月24日才上映。

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