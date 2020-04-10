武漢肺炎》與台灣一起挑戰中國！越南展開口罩外交

越南展開防疫外交戰，援助東南亞與歐洲各國大量口罩，隱隱然挑戰中國的霸權。圖為越南外交部副部長蘇英勇交付了1箱口罩給義大利駐越大使亞歷山德羅（Antonio Alessandro）。（路透）

2020-04-10 15:18:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國在聲稱其境內疫情逐漸趨緩後，開始對世界各國提供口罩、防護衣、試劑盒等醫療物品，卻紛紛傳出品質堪憂的問題。此時，我政府向歐美各國捐贈1600萬個口罩，獲得了極大的讚賞，而越南也跟上了這波外交戰，援助東南亞與歐洲各國大量口罩，隱隱然挑戰中國的霸權。

《路透》以「越南挑戰中國所壟斷的病毒外交（Vietnam challenges China's monopoly on virus diplomacy）」為題，直指中國正在透過分享專業知識、捐贈口罩和其他防護設備等措施，修補其隱瞞武漢肺炎疫情爆發的行為，並營造出自己是個負責任的大國。

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越南的資源雖然沒有像中國那麼多，但目前已援助法國、德國、義大利、西班牙、英國55萬個口罩，鄰國柬埔寨和寮國也分別獲得39萬以及34萬個。

此外，美國購買的45萬套越南製杜邦防護服，也透過越南當局的努力加速運往美國，對此川普特別出面感謝越南的幫忙。

越南至今共有255起確診病例，沒有任何病患死亡。澳洲國防大學越南外交專家賽耶（Carl Thayer）表示，越南似乎透過設法成功處理疫情而獲得了信心。

越南通訊社（VNA）7日公開了1張照片，從中可以看到外交部副部長蘇英勇交付了1箱口罩給義大利駐越大使亞歷山德羅（Antonio Alessandro），按照其政府公布的數據來看，越南境內目前有40家公司每天可生產700萬個布口罩以及572萬個外科口罩。

除了越南之外，被中國聲稱是神聖不可分割的領土、被大多數國際組織具之於門外的台灣，已透過捐贈歐美1600萬個口罩成為舉世矚目的焦點。

與越南一樣，台灣的武漢肺炎病例相較世界各國並不多，近來一直向全球表現出「台灣可以幫忙」的態度，每天的口罩製造量更高達1300萬個（目前已達1500萬個）。

另外，韓國成功遏制病毒擴散的成就也受到關注，許多國家都希望南韓能夠分享其中的經驗。為此，韓國當局已於9日舉行視訊會議，來自美國、墨西哥、義大利等13個國家共400餘名公衛官員和專家都上線聆聽。

雖然台灣與越南都沒有將其贈送口罩的行為直接和中國進行對比，不過，越南之前在柬埔寨、寮國的影響力逐漸被中國取代，如今迅速地向這2國伸出援手，顯然別有深意。

賽耶一針見血地表示，有鑑於中國提供給世界各國的瑕疵產品被退回，越南應該不斷在提高其醫療用品的質量，這樣一來，越南也許不能在援助數量和金額上與中國相比，但越南可以在各國需要的地方提供幫忙。

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