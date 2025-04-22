今恐現今年以來最高溫 明起變天一路下雨到月底

近日天氣暖熱如盛夏，氣象專家提醒，預估今日將出現今年以來最高溫紀錄。（資料照）

2025/04/22 08:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣暖熱如盛夏，氣象專家提醒，預估今日將出現今年以來最高溫紀錄，不過明後天起隨著鋒面及東北季風影響，一路到月底都容易出現降雨，專家對此形容「雨神糾纏，一路到4月底！」

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，昨日各地最高氣溫約在33至38度，今日晴朗穩定、紫外線強，因暖空氣及過山沉降，將創今年以來最高溫紀錄；天氣「熱如盛夏」，應注意防曬、防中暑。至於金馬及西半部仍有起霧的機率。

請繼續往下閱讀...

吳德榮指出，明日上半天仍偏暖，下午起至週四鋒面在北台灣附近，北台灣及中部山區轉有局部陣雨或雷雨，北台轉涼。週五、六鋒面南移，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫再降、明顯轉涼，期間有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨、⋯）發生的機率。

吳德榮提到，下週日鋒面逐漸遠離、天氣稍緩和，仍有局部雨。不過下週一又有另一鋒面快速移入、天氣再轉為有局部陣雨或雷雨的機率。下週二至週四逐漸好轉，氣溫逐日回升。下週二山區午後仍有雨，下週三、四各地晴朗穩定。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，明日受鋒面接近影響，後天受鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部氣溫明顯下降，高溫降幅在攝氏6至10度。由於水氣增加，加上鋒面因素，環境轉為不穩定，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部及東半部地區也有局部短暫陣雨，午後各地山區會有局部短暫雷陣雨發生的機會。

「林老師氣象站」指出，週五至下週日，環境受東北季風影響及華南雲雨區東移影響，北部及東北部地區氣溫較涼；中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區亦有零星短暫陣雨發生的機會。

「林老師氣象站」提到，下週一至下週二，再受另一鋒面接近及通過影響；各地天氣不穩定，環境水氣偏多，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島均有局部短暫雨，其它地區天氣亦有零星短暫陣雨。至於下週三（30日），環境水氣仍多，中部以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨；午後各地山區也有局部短暫陣雨發生的機會。

「林老師氣象站」發文指出，明日受鋒面接近影響，後天受鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部氣溫明顯下降，高溫降幅在攝氏6至10度。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法