為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今恐現今年以來最高溫 明起變天一路下雨到月底

    近日天氣暖熱如盛夏，氣象專家提醒，預估今日將出現今年以來最高溫紀錄。（資料照）

    近日天氣暖熱如盛夏，氣象專家提醒，預估今日將出現今年以來最高溫紀錄。（資料照）

    2025/04/22 08:29

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣暖熱如盛夏，氣象專家提醒，預估今日將出現今年以來最高溫紀錄，不過明後天起隨著鋒面及東北季風影響，一路到月底都容易出現降雨，專家對此形容「雨神糾纏，一路到4月底！」

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，昨日各地最高氣溫約在33至38度，今日晴朗穩定、紫外線強，因暖空氣及過山沉降，將創今年以來最高溫紀錄；天氣「熱如盛夏」，應注意防曬、防中暑。至於金馬及西半部仍有起霧的機率。

    吳德榮指出，明日上半天仍偏暖，下午起至週四鋒面在北台灣附近，北台灣及中部山區轉有局部陣雨或雷雨，北台轉涼。週五、六鋒面南移，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫再降、明顯轉涼，期間有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨、⋯）發生的機率。

    吳德榮提到，下週日鋒面逐漸遠離、天氣稍緩和，仍有局部雨。不過下週一又有另一鋒面快速移入、天氣再轉為有局部陣雨或雷雨的機率。下週二至週四逐漸好轉，氣溫逐日回升。下週二山區午後仍有雨，下週三、四各地晴朗穩定。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，明日受鋒面接近影響，後天受鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部氣溫明顯下降，高溫降幅在攝氏6至10度。由於水氣增加，加上鋒面因素，環境轉為不穩定，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部及東半部地區也有局部短暫陣雨，午後各地山區會有局部短暫雷陣雨發生的機會。

    「林老師氣象站」指出，週五至下週日，環境受東北季風影響及華南雲雨區東移影響，北部及東北部地區氣溫較涼；中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區亦有零星短暫陣雨發生的機會。

    「林老師氣象站」提到，下週一至下週二，再受另一鋒面接近及通過影響；各地天氣不穩定，環境水氣偏多，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島均有局部短暫雨，其它地區天氣亦有零星短暫陣雨。至於下週三（30日），環境水氣仍多，中部以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨；午後各地山區也有局部短暫陣雨發生的機會。

    「林老師氣象站」發文指出，明日受鋒面接近影響，後天受鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部氣溫明顯下降，高溫降幅在攝氏6至10度。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，明日受鋒面接近影響，後天受鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部氣溫明顯下降，高溫降幅在攝氏6至10度。（圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播