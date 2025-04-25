毒駕逆向撞傷康橋環台7學生 肇事嫌犯尿檢出3種毒品反應

蕭男到案後坦承，開車前施用海洛因、安非他命與依托咪酯，因意識不清導致肇事。（資料照）

2025/04/25 16:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕新北市康橋國際學校高一學生日前進行單車環島活動，22日行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭毒駕男子蕭文榮逆向撞擊，造成7名學生輕重傷。檢警調查發現，蕭男在事發前幾小時內有施用海洛因、安非他命及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等三種毒品，每項濃度均超標，甚至超出法定標準逾10倍，承辦檢警痛批行徑「超級白目」。

檢方指出，根據蕭男（41歲）車輛的行車紀錄器畫面顯示，事發前其行車動態異常，車輛持續蛇行與切換車道，已有危險駕駛行為，最終逆向駛入對向車道20多公尺，撞進學生隊伍。警方隨後在車內查獲吸毒器具及依托咪酯相關毒品，隨即對蕭男展開拘提。

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蕭男到案後坦承，開車前施用海洛因、安非他命與依托咪酯，因意識不清導致肇事。檢方表示，經採集其尿液與血液樣本，結果均呈毒品陽性反應，違反《刑法》第185條之三第一項第三款，初步尿檢亦顯示毒品品項與濃度均逾法定標準，確認屬毒品影響駕駛能力的毒駕案件。

檢方進一步說明，根據尿檢毒品品項及濃度值標準，安非他命為500ng/mL，海洛因為300ng/mL，依托咪酯為50ng/mL，蕭男三項尿檢的濃度值均超標甚多，甚至有超標10倍以上，吸食時間距發生事故時間並不久，可能幾小時內或更短。

檢警指出，依托咪酯（喪屍煙彈）會讓人無法思考、昏迷；安非他命會引發興奮、錯覺等；海洛因則可能導致精神恍惚與幻覺，三種毒品皆嚴重影響駕駛能力，可惡的是，蕭男吸食三種毒品後仍執意上路，其行為「猶如飲下兩瓶高粱、酒測值破表2.0」，可說是相當白目的行為。

檢方昨日進行複訊，認蕭男涉施用毒品、毒駕肇事並逃逸涉公共危險、過失致重傷害等罪嫌重大，且有逃亡、滅證之虞向法院聲請羈押禁見獲准。

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彰化男子蕭文榮毒駕，逆向撞傷7名正在騎車環島的學生，轎車擋風玻璃全碎。（民眾提供）

蕭男涉嫌毒駕開車，警方隨後在車內查獲吸毒器具及依托咪酯相關毒品。（民眾提供）

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