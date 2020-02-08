武漢肺炎》恐怖！雷神山醫院驚見「萬人食堂」大場面

中國趕工興建雷神山醫院。（美聯社）

2020-02-08 09:52:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情嚴重，官方先前連夜趕工，在當地打造「火神山」、「雷神山」醫院收治病患，並且徵用校園、體育場設置13間「方艙醫院」，其中火神山醫院3日啟用後，被爆簡直就是進得去出不來的「死人坑」，讓發燒者就地消失。如今網路上流傳即將完工的雷神山醫院內集體就餐場面，猶如武漢「萬家宴」翻版！

綜合媒體報導，新型冠狀病毒蔓延，中國官方非但掩埋真相，瘟疫肆虐期間更舉辦「萬家宴」等活動，以致病毒迅速蔓延，引發中國網民紛紛怒批。

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近日有網友在抖音貼出一段「雷神山萬人食堂」畫面，內容可見，大批工人在食堂裡，站在餐桌前集體就餐，之間沒有任何離離措施，因為正在用餐，也沒有人戴上口罩。轉發影片網友表示「看清楚了，這地方洗手的地方都沒有，下一波疫症爆發就是這批人！」對此許多中國網民紛紛留言「病毒傳播的溫床……等著爆發和撒播吧！」「是不是生怕被感染的人不够多？」「超級人傳人場所...」「關在雷神山集中營交叉感染！」

也有網民認為「這是施工隊伍，病人還没有入住使用，不要制造恐慌。好多一次性餐具，說明大家吃完用完就扔，還好。」不過也有人留言回應「有人路經武漢機場就得病了，你能保證裡面沒有染病的人？你能保證武漢的水源食物鏈沒被污染？」

網路上流傳雷神山醫院內集體就餐場面，猶如武漢「萬家宴」翻版！（圖擷取自推特）

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