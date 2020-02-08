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武漢肺炎》逃離深圳！封城前晚中國民眾瘋狂湧入香港

深圳宣布封城消息一出，大量深圳民眾爭相湧入香港。（法新社）

深圳宣布封城消息一出，大量深圳民眾爭相湧入香港。（法新社）

2020-02-08 01:16:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國因應武漢肺炎疫情持續惡化，各省市陸續宣布封省、封城，廣東省深圳市7日晚間也公告，今（8）日起實施車輛管制，同時對所有村社進行100％的「圍合封閉式管理」，全面封城防範疫情，消息一出後，7日晚間起大量民眾瘋狂爭相湧入香港。

綜合中媒報導，深圳市政府宣布，2月8日起對市內民眾的車輛全面實施管控，在「車輛防疫檢查點」進行車輛管制，並對外來車輛祭出「提前申報措施」，民眾開車首次通過「車輛防疫檢查點」，必須提前至少1天上網登記申報，核准後才能通過。

《深圳新聞網》報導，深圳市人民政府7日表示，所有社區將進行100％的圍合封閉式管理，若有住宅出現確診病例一律進行14天的「硬隔離」，並組織「監管服務小組」做重點族群追蹤，凡是存在與病例密切接觸史的人員100％實行集中隔離，住戶進出也要量體溫等措施。

根據香港《立場新聞》報導，深圳市8日起開始封城的消息宣布後，7日起出現大量民眾想湧入香港，從當時的現場影片能夠看見，在晚間10點28分之前，深圳口岸就出現大排長龍的計程車，都是要將深圳民眾載入香港，長長車龍長達約有1公里。

不少台灣批踢踢實業坊（PTT）鄉民見狀，直呼「互相傷害」、「香港完蛋了，美國什麼時候要禁香港航班？」、「香港人死定了，台灣要快點斷航」、「之前反送中時，不是都說不會去香港」、「去香港有比較好嗎，同歸於盡而已」、「下週變成香港人瘋狂湧入台灣」。

相關影音（已獲立場新聞授權使用）

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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深圳口岸7日晚間10點28分前，已經出現大量計程車要將深圳人載入香港。（立場新聞提供）

深圳口岸7日晚間10點28分前，已經出現大量計程車要將深圳人載入香港。（立場新聞提供）

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