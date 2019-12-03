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香港採訪中槍失明 印尼「爆眼」記者：警方至今7週未回覆

任職於香港印尼語媒體《SUARA》的印尼籍女記者Veby Mega Indah，9月29日遭港警以橡膠子彈射中右眼，損失視力達永久失明標準。（法新社）

任職於香港印尼語媒體《SUARA》的印尼籍女記者Veby Mega Indah，9月29日遭港警以橡膠子彈射中右眼，損失視力達永久失明標準。（法新社）

2019-12-03 17:24:22

〔即時新聞／綜合報導〕印尼記者Veby Mega Indah於9月29日在採訪反送中運動期間，遭香港警方發射的槍彈射中右眼，造成她右眼永久失明。Veby近日受訪時指出，她先前曾入稟高院，要求警方提供涉事警員的身分，並將依此提告私人訴訟，不過警方至今沒有回覆。

根據《立場新聞》報導，對於警方不公開開槍警員身分，以及法援署沒有正視案件只有6個月的訴訟期限，對她的法援申請未有回覆，Veby坦言「十分失望」。她指出，若警方施暴的行為繼續被這樣默許為不用顧慮後果，那「爆眼」的事情將在其他人身上重演，因此她會繼續留在香港追究警方責任。

「很多時我仍會感到沮喪，今次受傷改變了我整個人生」。Veby在受訪時透露，傷口至今仍然會感到疼痛，她現在還在適應失去右眼後的生活，走路時還要伸出手去確認眼前東西與她的距離，以免撞到。

Veby在中槍後，曾向投訴警察課（CAPO）投訴，多次寫信要求當局公開開槍警員姓名，不過警方卻一直以「案件調查中」為由，不給出實質的回應。據Veby所知，警方也沒有與當日目擊此事的其他記者求證此事。Veby的代表律師韋智達也痛批，「他們對此案的迫切性視而不見，此案是有時間上的限制，他們卻在拖拖拉拉」！

Veby指出，這樣的結果不但讓她失望，也會令其他港人感到失望。她認為，若此案繼續拖延，不只槍傷她的員警，其他警察也會認為這樣的行為（槍擊他人）不會有問題而恣意妄為。「這是個文明的都市，不容這種事情發生，若這種事被默許持續，若他們再不正視此案的迫切性，這將會在其他人身上重演」！

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