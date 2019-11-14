港警被爆性侵示威者 不具名警：至少2宗被證實

不具名港警在接受訪問時則說，至少有兩起示威者遭強姦的案件被醫護人員證實，並被跟進調查，且實際數字只會更多。（圖擷自YouTube）

2019-11-14 14:08:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭至今已超過5個月，有韓國媒體對此製作新聞特輯，專題報導內容也針對港民遭到港警濫暴、性侵的情況進行探討，其中也訪談到被港警施行性暴力，並在10月間公開露臉說明自身遭遇的香港中文大學女學生吳傲雪。

吳傲雪在接受KBS訪問時表示，她在被港警鎖上鎖帶時還被男警用手拍打胸部，上廁所時在相距約7步的距離外，也有一些男性港警在旁閒聊，且還不准她將門關上。吳傲雪說，她之所以自己公開自己的身分及樣貌有兩個原因，一個是害怕被自殺，她藉由在不同的場合公開發聲來自保，另一原因則是她知道有其他人遭受到比她更嚴重的性暴力及性侵虐待，像至少有一名男高中生，在新屋嶺的的搜身室裡被扣起手腳，並遭到男性員警輪姦和雞姦。

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不具名港警在接受訪問時則說，至少有兩起示威者遭強姦的案件被醫護人員證實，並被跟進調查，但實際數字只會更多，特別像是嚴重受傷會被虐打的情況。

10月6日時《香港電台》有名電視部記者，在灣仔軒尼詩道近天樂里一帶，不慎遭示威者所丟的汽油彈誤傷，導致耳朵附近被燒傷送醫，不過他在接受KBS訪問時表示，雖然他因為示威者的汽油彈受傷，但他認為暴力示威的責任應歸於政府。這名記者表示，當150萬或200萬的遊行都無法得到政府的正式回應時，民眾就會開始質疑，和平地提出訴求是否還有用，有些人甚至會選擇用一些暴力的方法來爭取。

吳傲雪在接受KBS訪問時表示，她在被港警鎖上鎖帶時還被男警用手拍打胸部，上廁所時在相距約7步的距離外，也有一些男性港警在旁閒聊，且還不准她將門關上。（圖擷自YouTube）

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