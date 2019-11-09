香港人反抗》遭罵「見死不救」 記者回這句警察都轉身了

今日凌晨香港警方在處理一件民眾衝突時，多次辱罵記者袖手旁觀、見死不救，遭記者反問「7.21（元朗恐襲）我被人打你有沒有來幫我？」，員警隨即不發一語轉身避談。（美聯社）

2019-11-09 21:47:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港科大學生周梓樂疑在香港警方行動期間，於將軍澳一棟停車場離奇墜樓，至昨（8）日早上宣告不治。今日凌晨香港警方在處理一件民眾衝突時，多次辱罵記者袖手旁觀、見死不救，遭記者反問「7.21（元朗恐襲）我被人打你有沒有來幫我？」，員警隨即不發一語轉身避談。

根據《香港獨立媒體》報導，昨日晚間在將軍澳舉行的悼念集會持續到今日凌晨，並且發生警民衝突。過程中，有一名疑為休假員警的男居民到場表示，現場居民指罵員警的聲音太大，吵到他睡覺，需報警求助。多名居民遂與該男子發生口角，斥責他自私，「死了人啦，還想著睡覺」，雙方更一度發生肢體碰撞，該男子被打至頭破血流。

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隨後有50名鎮暴警察到場驅散群眾，有員警激動對在場記者及圍觀市民表示：「你們全部都沒人幫忙，吃花生，是不是香港人啊？你們開心啦，打到人家變這樣。」有一名便衣警察斥責記者，「真的記者不會見到人被人打而不阻止 。」惟有記者馬上反問：「你打人的時候我有沒有阻止你呀？」該名警員隨即表示「你什麼時候見到我打人？」，又要記者立即離開，否則將會使用胡椒噴霧，「我要打記者，你們全部都裝中立。」

另一名記者隨後表示，自己正是7.21元朗恐襲中的傷者，「我被人打你有沒有來幫我呀？你講什麼見死不救呀？你當時在幹嘛呀？」現場警員不敢正面回應，部份警員更轉身避談，並要求記者離開。

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