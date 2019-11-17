香港人反抗》水砲重擊頭部 記者腦出血、後腦骨折

《癲狗日報》攝影記者李慶泉在非示威活動範圍遭香港警方高速水砲重擊，當場頭部濺血、休克，送醫確診腦出血、後腦骨折。（圖擷取自臉書＿香港電台視像新聞 RTHK VNEWS）

2019-11-17 22:00:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學門前今（17日）再爆發激烈衝突。《癲狗日報》攝影記者李慶泉今下午在理大外圍採訪時，遭警方以水炮重力射擊頭部，當場休克，鮮血直流，被現場人員立即送醫急救，確診後腦骨折，並有腦部出血，須進行手術抽出瘀血。。對此，《癲狗日報》強烈譴責港府草菅人命，放任市民遭警方施襲、重傷。

根據《癲狗日報》稍早報導，《癲狗日報》總編輯梁錦祥表示，攝影記者李慶泉在非示威活動範圍內，遭警方以水炮重力射擊，即使身穿保護裝備，頭部及腰部仍嚴重受到傷害，當場休克，而其隨身攝影器材盡毀，由在場人士協助急救送院。

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而《癲狗日報》編輯部同事聞訊後立即趕到醫院急診室瞭解李慶泉傷勢。經診斷後，證實其後腦骨折，並有腦部出血，須進行手術抽出瘀血。

梁錦祥直言，該報同仁對港府、港警6月以來的種種暴行，特別是有意識地襲擊第一線記者，感到極度憤怒。

梁錦祥更痛批，港警針對前線記者施襲的卑劣行為形同謀殺，逾越人類文明底線，並宣示《癲狗日報》編輯部除了向因工受傷的李慶泉慰問之外，必全力聲討港府及港警罪行，追究法律責任、要求賠償。

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