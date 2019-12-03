CNN回顧2019年全球大事 港反送中5張關鍵畫面上榜
〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威自6月爆發至今，風波持續延燒，美國有線電視新聞網（CNN）近日針對2019年全球大事件進行回顧，內容涵蓋超過150張照片，其中與反送中有關的就有5張，包含6月16日的200萬人遊行、8月23日的獅子山人鏈，以及8月25日港警在荃灣朝示威者開實彈槍等事件都上榜。由CNN發布的「2019: The year in pictures」對2019年全球大事件進行回顧，其中與香港反送中抗爭的就多達5張，這5張內容包含6月16日，由香港民陣發起的反送中大遊行，人數比同月9日更翻倍，遊行人數多達200萬人，16日晚間民陣更宣布遊行人數是「200萬加1」人，因為+1是要把前一晚在太古廣場墜樓的人加入。這張照片也成為本次回顧的封面照。
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第二張則是7月1日適逢香港主權移交22週年，聚集在立法會大樓周邊抗議《逃犯條例》的示威者，有部分人在晚間衝入立法會內部，佔領立法會會議廳，並於室內塗鴉、拆卸立法會現任及前任主席圖片。之後警方施放催淚彈驅離示威者，民眾邊奔走邊流淚，警方則將示威者形容為「暴徒」。
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第三張則是港民於8月13日癱瘓香港機場的畫面。由於當月11日晚間警方強力鎮壓「反送中」遊行，不僅在葵芳和太古地鐵站狂射催淚彈外，還以疑似布袋彈射中一名女急救員的眼睛，可能毀容及永久失明。12日起民眾為此發起「黑警還眼」行動，示威者以紗布遮住右眼，集結至香港機場大廳靜坐抗議，聲援遭警方近距離射爆眼球的女子。13日下午靜坐行動持續，大批示威者以機場手推車等，堵塞香港國際機場1號客運大樓的旅客登機行段及保安閘門，並進行靜坐示威，導致航班大亂、旅客無法經1號客運大樓前往離境大廳。
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第四張則是8月23日時，部分反送中示威者為響應全港手牽手人鏈活動，登上獅子山牽手表達訴求，成為一條圍繞獅子山的光鍊。該起活動是由香港市民發起，當時參與人數比預期還多，活動範圍橫跨3條主要港鐵道路港島線、荃灣線及觀塘線，出席人數超過21萬人，人龍更長達60公里。活動主旨是為了凝聚香港市民的力向，透過和平、合法的方式向政府傳遞人民的心聲，向世界展示港人的決心。
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第五張則是反送中示威持續超過2個月，五大訴求未獲香港政府回應，8月25日時民眾持續在新界的荃灣、葵涌、青衣等區發動遊行和集會，但警方不僅向設置路障的群眾發射催淚彈和橡膠子彈，並首度出動水砲車和裝甲車，還有港警在荃灣的警民衝突中，持左輪手槍向示威者開火，該次也是反送中抗爭以來，首次有員警以實彈向示威者開槍。
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