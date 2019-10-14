民主女神登頂 獅子山象徵香港精神

2019-10-14

﹝編譯黃靖媗／綜合報導﹞今年八月底，香港示威者耗資逾四萬港幣（約十六萬台幣）、花了四天時間，以香港女性示威者的形象為藍本，製作一座「香港民主女神像」。如今港人抗爭愈加激烈，製作團隊十三日凌晨將民主女神像送上象徵「香港精神」的獅子山，盼藉此為示威者加油打氣。

香港民主女神像高四公尺、重約八十公斤，八月卅一日首度在香港中文大學亮相。民主女神像肩上背著後背包、右手持雨傘、左手扛著「光復香港、時代革命」的黑色旗幟，示威者必備的頭盔、眼罩、防毒面具也樣樣沒少。這座雕像先後曾在香港中文大學、香港大學，與抗爭者聚集的中環愛丁堡廣場等地展出。

製作團隊「Lady Liberty HK香港民主女神」十三日凌晨將民主女神像拆解成數塊，帶上獅子山山頂組裝。將民主女神像運上山頂的過程不太順利，製作團隊透露，當時山上風大又下雨，民主女神像的頭盔不幸被風吹走，持黑旗的左手也遭吹斷。最後，一行人設法讓女神戴回頭盔，而難以完美黏回去的左手，則無法再度舉起黑旗，黑旗只好改靠在雕像的臂彎中。製作團隊表示，獅子山頂將是雕像最後歸所。

製作團隊呼籲 勿被仇恨控制

製作團隊負責人透露，他們將民主女神像搬上山，是為了替港人加油打氣，呼籲大眾將焦點回歸「反送中」運動的精神與原點，不要被仇恨控制。參與搬運者表示，「我們想告訴大眾，千萬別放棄」。

團隊選擇將雕像搬上獅子山，是考量獅子山為「香港精神」發源地；「香港精神」是指以往香港基層家庭，為了生活不畏艱辛、努力向上的精神，因為這些家庭當時大多居於獅子山下的九龍地區，故「香港精神」也被稱為「獅子山精神」。在反送中運動中，也曾有示威者登上獅子山組成人鏈。

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