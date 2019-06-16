反送中》200萬+1上街頭 今香港每4人就有1人參加遊行

2019-06-16 23:27

〔記者簡惠茹／香港報導〕今天香港民陣再次發起反送中大遊行，人數比6月9日再翻倍，民陣今天晚間10點多宣佈最終人數統計，接近兩百萬人，而且遊行的人擴大到香港6條主要幹道，這是香港史上前所未有，晚上11點多宣布遊行結束，最後更新遊行人數「200萬加1」人。

香港民陣召集人岑子杰說，今天我們創造很多奇蹟，遊行人數接近200萬，這是香港歷史上從來沒有的，遊行的人擴大到六條街道，也是香港歷史上從來沒有看過的，但是當權者從來沒有聽到我們的訴求，這些訴求是完全撤回逃犯條例，追究警察開槍鎮壓，不告反送中的示威者，撤銷定性暴動，明天還有後續行動，包含金鐘一帶的集會，還有三罷，罷工、罷課和罷市。

民陣表示，200萬人還要再加1人，因為要把昨天那位墜樓的人加入。

根據統計，香港人口是700多萬人，選民人數是380萬人，今天走上街頭參加遊行的人數200萬，等於每4個香港人就有1個出來遊行。

民陣表示，今天香港黑色大遊行有接近200萬加1人上街，才開始已逼爆6條行車線，多個地鐵站要作出人流管制，造成市民無法在維園起點出發，結果市民要從炮台山、北角、金鐘、中環等地下車，再步行至原來的起點，此外，遊行人士後來更塞爆駱克道、告示打道、夏慤道等，遊行人數之巨，是九七年以來前所未見。

民陣痛斥，林鄭月娥至今死不悔改，以為召開記者會提出所謂「暫緩」修例，就可愚弄市民、平息民憤，結果是大批市民毫不退縮，再次走上街頭抗議，堅持撤回惡法，要求林鄭下台，面對龐大民憤，林鄭月娥竟然只透過新聞稿，為政府工作上不足致歉了事，並非為強推惡法和警方暴力鎮壓道歉，還強調繼續為市民服務，完全是侮辱和愚弄上街市民，香港人絕不接受。

民陣指出，警方6月12日以致命武器鎮壓平民，至今仍然定性集會為暴動，今天大遊行證明，市民對警察暴行極度憤慨，民陣重申，以林鄭月娥為首的特區政府，必須追究開槍責任、取消定性暴動、不檢控示威者和釋放被捕人士。

民陣表示，如政府拒不回應，香港人絕不罷休，定會激發更多市民明日開始罷工、罷課、罷市，市民一定會繼續出來遊行上街，直至政府回應人民訴求。

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