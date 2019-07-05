七一佔領立法會 港警拘捕13人 最小才14歲

2019-07-05

〔編譯周虹汶／綜合報導〕抗議香港政府三月底修訂《逃犯條例》的「送中」疑慮，香港民眾連月示威在近一個月掀起高潮，不僅上月九日、十六日的遊行規模驚人，本月一日香港主權移交廿二週年當天，上午在立法會大樓一帶發生衝突，下午至晚間更有數百人衝入立法會進行抗議與破壞。截至三日，港府總計至少逮捕七十一人，其中多達十三人因一日衝突被抓。香港泛民主派公民黨議員毛孟靜四日直言，港警為一日事件抓人恐引發更多暴力抗爭。

反送中至今已71人被捕

港警三日指出，一日上午衝擊立法會的暴力份子，共有十二人被捕，他們年紀介於十四至卅六歲間，被控「藏有攻擊性武器」、「非法集會」、「襲警」、「妨礙警務人員執行職務」、「違反《1995年飛航（香港）令》」及「未能出示身分證明文件」等罪。至於當天闖入立法會的示威者，目前則僅有一四年爭取特首真普選「佔領中環」運動期間於旺角佔領區街頭打赤膊作畫成名的卅一歲「佔旺畫家」潘運瑭被抓，他涉嫌「襲警」、「刑事毀壞」、「在公眾地方行為不檢」及「強行進入」，一旦定罪，四項罪名分別可處最高二年、十年、一年、十二個月不等刑期。

但港警聲明已矢言揪出一日非法闖入及暴力破壞立法會設施的抗議者，調查人員三日持續在現場蒐集證據。香港執法當局的知情人士向香港南華早報透露，政府正分析一日直搗立法會的示威者遺留之去氧核糖核酸（ＤＮＡ）與指紋等線索，一旦確認身分，在「不久的將來」將有更進一步逮捕行動。

港議員憂引發更多暴力抗爭

香港立法會在七一抗爭後，原本就不符規定的立法會防火設施及一日遭破壞的電子投票系統等設備皆有待重建，香港民主黨議員黃碧雲預估，立法會恐須三個月修復，最快十月才能重新開議。但公民黨議員毛孟靜呼籲港人理解以年輕人居多的示威群眾心中挫折與憤怒，儘管他們在一日的確技術性違法，港府大規模圍捕卻可能激化該年輕族群的負面情緒，恐讓事態進一步惡化。

除了落當局口實的激烈形式示威，另有許多港人選擇犧牲自己來表達訴求。除了年輕人接二連三以死明志，「好鄰舍北區教會」三日上午十時起也發動無限期絕食，目前已有五人響應，包括一名罹癌婦女，不少市民與醫護人員紛紛前往支援與加油打氣。上月曾舉行的「香港媽媽反送中」集氣大會也將在五日下午七時重出江湖，呼籲港人與年輕人同行，齊力要求政府放下傲慢、尊重生命。

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