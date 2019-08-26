港警發射實彈 反送中以來首見

2019-08-26

「荃葵青」遊行 再爆警民衝突

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由於「反送中」運動五大訴求未獲香港政府回應，香港網友二十五日在新界的荃灣、葵涌、青衣等區發動遊行和集會，再次爆發嚴重警民衝突。警方向設置路障的群眾發射催淚彈和橡膠子彈，甚至首度出動水砲車和裝甲車，並持左輪手槍向示威者開火！這是反送中抗爭以來首次有員警以實彈向示威者開槍。

「荃葵青」遊行是在更改路線後才獲警方同意，即使香港地鐵當局二十五日突以安全為由，宣布下午一時半後關閉遊行路線附近的葵芳、荃灣和荃灣西三站，但仍有大批民眾不畏交通不便及傾盆大雨，二時半從葵涌運動場遊行至荃灣公園，並在晚間舉行集會。隊伍由群眾手持寫著「五大訴求，缺一不可」等黑色大旗領頭，沿途高喊「光復香港、時代革命」等口號，直至隊伍前端三時半抵達終點，起點仍有大批民眾準備出發。

警出動水砲車裝甲車 壓制群眾

下午四時後，有示威者開始在楊屋道、德士古道、聯仁街等地，以水馬（充水式護欄）、鐵欄、竹竿等物品設置路障；在遊行路線的附近街道，有鎮暴警察攔查黑衣人士，也有民眾朝警察怒罵「黑警還眼」，情勢逐漸升高。約五時許，持盾牌和長槍的員警開始在多條街道舉旗警告，並陸續施放多枚催淚彈，速龍小隊也到場佈防。

俗稱水砲車的兩輛「人群管理特別用途車」及「銳武」裝甲車，則在傍晚近六時抵達衝突現場。與此同時，示威者與警方繼續在楊屋道等地對峙，期間警方不斷施放催淚彈、海綿彈和橡膠子彈，也有示威者向警方投擲汽油彈。警方在水砲車和裝甲車助陣下，持續推進防線清場，並壓制及逮捕至少十多名示威者。

員警持左輪手槍 向示威者開火

晚間近八時，荃灣二陂坊有麻將館遭黑衣人破壞，聲稱是為了向先前打傷示威者的黑道「福建幫」報仇。警方隨後趕到荃灣現場，與抗爭者爆發衝突，期間有三名員警拔出手槍，指向人群及記者，甚至傳出槍響。開槍員警隨後在大批同僚保護下離場，警方也坦承在荃灣沙咀道開槍，辯稱示威者以鐵管和木棒等追打員警，使其面臨生命威脅。

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