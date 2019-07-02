反送中》群眾佔領立法會會議廳 這舉動打臉「暴徒說」

港府以「暴徒」一詞稱呼這些衝進立法會的示威者，但許多港人用行動來打臉港府的「暴徒說」。（圖擷取自羅冠聰 Nathan Law臉書）

2019-07-02 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕今（1日）是香港主權移交22週年，港人也持續進行「反送中」惡法抗爭，有示威者擊破強化玻璃進入立法會，再撬開鐵捲門後於晚間9點進入立法會大樓內部。對此，港府以「暴徒」一詞稱呼這些衝進立法會的示威者，但許多港人用行動來打臉港府的「暴徒說」。

香港特別行政區政府在晚間22時39分發表聲明，指出一批「暴徒」今天衝擊立法會綜合大樓，以鐵馬、鐵枝及其他雜物，對大樓外圍及設施造成嚴重破壞。晚上約9時，暴徒衝入大樓內並肆意破壞。港府強調，如遇阻礙或反抗，警方將採用適當武力，也呼籲示威者應盡快離開立法會綜合大樓一帶。

對此，「香港眾志」創黨主席、前香港立法會議員羅冠聰在臉書po出多張照片，指出進入立法會的示威者在立法會餐廳的飲料櫃放了鈔票和銅板，還在飲料架的門上貼著「我們不是賊人，不會不問自取」，還有人在文物上面貼紙條，「保護文物，不可破壞」，目的就是要打臉被港府稱為「暴徒」。

許多香港網友也留言，「很擔心大家，留返條命，智取」、「速撤！好擔心！」、「估計中共故意把事搞大，然後開始鎮壓...」、「趕快撤 好危險！！」。

進入立法會的示威者在立法會餐廳的飲料櫃放了鈔票和銅板，還在飲料架的門上貼著「我們不是賊人，不會不問自取」，還有人在文物上面貼紙條，「保護文物，不可破壞」，目的就是要打臉被港府稱為「暴徒」。（圖擷取自羅冠聰 Nathan Law臉書）

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