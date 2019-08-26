825遊行開槍 港警稱英勇克制 把人踢倒是自然反應

2019-08-26 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港人25日再度於葵涌、荃灣地區舉行「反送中」遊行，並在多區與香港警方發生衝突，現場甚至傳出有12歲男童竟遭警方制伏及逮捕，成為「反送中」風波以來年紀最小的被捕民眾。而針對港警昨拔出佩槍指向市民，警方於今日凌晨的記者會上則稱對空鳴槍的員警「英勇克制」，對於有員警被控，將下跪的示威者踹倒在地，更聲稱那動作是自然反應。

12歲童被綁束帶 社工提醒遭攔阻

綜合媒體報導，香港「反送中」風波不息，25日的荃葵青大遊行警民衝突更升級，港警不但開出自6月9日反送中風波以來的實彈第1槍，逮捕的36人中還包含一名12歲男童，雖然警方對此不願正面回應，但香港社會工作者總工會指出，昨晚7點多時，確實有1名年僅12歲的兒童被捕，並指社工發現男童遭束帶反手綁著，蹲在冷巷，手肘擦傷流血，並被一群防暴警察圍住，但社工上前詢問時，竟反遭警方指責教壞小孩，社工嘗試說出男童的權利也遭警方阻止，警方還稱社工提醒的舉動「妨礙司法公正」，有記者上前追訪也遭警員揮棍喝斥。

之後社工成功問到男童的姓名以及家人的聯絡方式，警方才剪開束帶，但仍不願交代男童犯了什麼罪，在得知男童僅12歲後，也依然拒絕社工陪同前往警署。《香港01》報導則指出，事後得知，男童是因涉「非法集結」被捕，其家人也在晚間8點多抵達警署。

針對昨晚警民衝突中，港警被控曾拔出佩槍指向市民和記者，更有一人對空鳴槍，發出警告，警察公共關係科高級警司余鎧均於今日凌晨1點40分的記者會上，則是聲稱，昨晚7點40分許，在荃灣有大批暴徒破壞附近的娛樂場所、餐廳及店舖，警方前往維安時還遭超過百名示威者包圍，並拿鐵枝、木棍、金屬路牌等物襲擊員警，在危急、生命受到威脅及別無選擇情況下，才有6名員警拔槍戒備，其中一名警員向天鳴槍一響示警。余鎧均稱，那一槍並沒有打到人，並形容該名開槍警員行為「英勇克制」。

針對示威現場也傳出，有名身穿灰色背心的男性，在一片混亂中曾衝到示威者與警方中間，並下跪張開雙手，大喊「唔好呀！」（不要啊），卻遭警方一腳踢倒在地，余鎧均則稱，警員踢市民是「自然反應」，強調行動是保護警務人員「自身安全」。

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