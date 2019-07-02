香港七一遊行反送中 破門佔領立法會

2019-07-02

闖會議廳 牆上噴「太陽花ＨＫ」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕七月一日是香港主權移交中國二十二週年，由於「反送中」運動訴求未獲港府回應，五十五萬港人在高溫和大雨中再次挺身而出，參與由「民間人權陣線」（民陣）舉辦的反威權遊行。與此同時，年輕人為主的抗爭者一早即圍堵金鐘、灣仔，阻礙港府的升旗典禮；在遭警方暴力驅離後，更進一步衝撞立法會大樓，並在晚間成功佔領會議廳，並在牆上噴上「太陽花ＨＫ」、「林鄭下台」、「釋放義士」等口號。

香港警方聲稱，立法會遭「暴徒」衝擊，並強行非法進入，將在「短時間內」清場。

反威權 55萬港人再次冒雨上街頭

七一大遊行要求特首林鄭月娥問責下台、撤回「送中惡法」、釋放政治犯、徹查警方施暴鎮壓及重啟政制改革等，下午三時從維多利亞公園出發，並因應立法會外的衝突，臨時將終點改為遮打道。民陣宣布，此次遊行人數達五十五萬，高於二○○三年的五十萬人，以及一四年「佔領中環」前夕的五十一萬人。

一日凌晨，數千名年輕示威者佔據金鐘政府總部和立法會大樓外道路，試圖癱瘓交通，阻止官員前往灣仔金紫荊廣場出席升旗典禮。港府隨後改在會展中心升旗，並且二十二年來首次取消公眾觀禮區。林鄭致詞聲稱，今後施政將更開放、包容，主動接觸並聆聽年輕人心聲，遭在場的民主黨立法會議員黃碧雲怒嗆「林鄭下台」，黃隨即遭押離場。

隨著示威者朝灣仔前進，警方開始施放胡椒噴霧，並以警棍痛毆民眾。午後，示威者開始以鐵管、鐵籠車等，破壞立法會大樓的強化玻璃門；配備頭盔、盾牌、大口徑催淚槍彈的警員在內部戒備。晚間近九時，示威者成功闖入，原本駐守的警員則轉往政府總部戒備。

公民黨表示，此次立法會的嚴重衝突，肇因於市民不滿及年輕人感到絕望，責任皆在於林鄭政府「閉目塞聽、麻木不仁」，林鄭應立即回應港人各項訴求。參與示威的二十歲學生班尼（Benny）向法新社表示，民眾是被「非民選的冷酷政府」所迫，才會升級行動以表達意見。

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