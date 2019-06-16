反送中》遊行人數近200萬+1人破天荒！ 民陣：不回應不罷休

2019-06-16 23:39

首次上稿 23:06

更新時間 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」遊行發起團體「民間人權陣線」晚間近11點表示，今日遊行人數將近200萬+1人。香港警方則表示，遊行最高峰人數約33.8萬人。

「民間人權陣線」晚間透過聲明稿表示，今日遊行人數將近200萬+1人。當中的「+1」是為了向昨日墮樓的「黃衣男」致意。民陣指出，「遊行人數之巨，是九七年以來前所未見！」

「民間人權陣線」表示，今晚港府發布的新聞稿，「完全是侮辱和愚弄上街市民，香港人絕不收貨！」並申明，「以林鄭月娥為首的特區政府，必須追究開槍責任、取消定性暴動、不檢控示威者和釋放被捕人士！」。

「民間人權陣線」也再次重申5大訴求：「完全撤回逃犯條例修訂、追究警察開槍鎮壓、不檢控和釋放反送中示威者、撤銷定性6月12日集會為暴動、林鄭月娥問責下台。」並指出，如果港府不回應這些訴求，「香港人絕不罷休，定會激發更多市民明日開始罷工、罷課、罷市；二百萬+1位市民一定會繼續出來遊行上街，直至政府回應人民訴求！」

香港警方則表示，遊行最高峰人數約33.8萬人。

民間人權陣線聲明：

林鄭下台 撤回惡法 明日三罷

一，今日香港黑色大遊行，甫開始已逼爆六條行車線，多個地鐵站要作出人流管制，市民未能在維園起點出發，結果市民要從炮台山、北角、金鐘、中環等地落車，再步行至原來的起點；此外，遊行人士及後更塞爆駱克道、告示打道、夏慤道等，遊行人數之巨，是九七年以來前所未見！

二，林鄭月娥至今死不悔改，以為召開記者會提出所謂「暫緩」修例，就可愚弄市民、平息民憤。結果是大批市民毫不退縮，再次走上街頭抗議，堅持撤回惡法，要求林鄭下台。面對龐大民憤，林鄭月娥竟然只透過新聞稿，為【政府工作上不足】致歉了事，並非為強推惡法和警方暴力鎮壓道歉，還強調繼續為市民服務，完全是侮辱和愚弄上街市民，香港人絕不收貨！

三，警方6月12日以致命武器鎮壓平民，至今仍然定性集會為暴動；今日大遊行證明，市民對警察暴行極度憤慨！民陣重申，以林鄭月娥為首的特區政府，必須追究開槍責任、取消定性暴動、不檢控示威者和釋放被捕人士！

四，由六月九日一百零三萬人上街至今短短一星期，市民一次又一次展示不撤不退的決心。民陣重申五大訴求：

1/完全撤回逃犯條例修訂；

2/追究警察開槍鎮壓；

3/不檢控和釋放反送中示威者

4/撤銷定性6月12日集會為暴動；

5/林鄭月娥問責下台。

如政府拒不回應，香港人絕不罷休，定會激發更多市民明日開始罷工、罷課、罷市；二百萬+1位市民一定會繼續出來遊行上街，直至政府回應人民訴求！

2019年6月16日

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