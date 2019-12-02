奧斯威辛博物館怒批 亞馬遜下架「納粹集中營」耶誕飾品

亞馬遜線上商店近日上架含有「奧斯威辛集中營」為主題的商品，遭到奧斯威辛─伯肯諾納粹集中營博物館強烈指責。（圖擷取自Twitter「Auschwitz Memorial」）

2019-12-03 01:13:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國電商亞馬遜公司（Amazon.com, Inc.）的線上商店，近日因上架含有二戰「奧斯威辛集中營」圖樣的耶誕飾品，遭到波蘭的奧斯威辛─伯肯諾納粹集中營博物館（Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum）怒批，亞馬遜公司目前已將相關商品全部下架。

綜合媒體報導，亞馬遜線上商店近日上架含有「奧斯威辛集中營」為主題的商品，遭到奧斯威辛─伯肯諾納粹集中營博物館強烈指責，館方在推特上指出，「耶誕飾品上頭出現奧斯威辛集中營並不合適，令人感到不安與不尊重」，並呼籲亞馬遜撤銷相關商品。

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亞馬遜公司在遭批後，已陸續將帶有「奧斯威辛集中營」圖樣的商品下架，並發出聲明表示，「所有賣家都必須遵守我們的銷售規則，賣家違規可能會被限制權限，進而造成帳戶遭刪除，我們已將此次爭議商品撤下」。

根據資料顯示，「奧斯威辛集中營」建於1940年5月，其位於波蘭南部小城奧斯威辛（Auschwitz），是納粹德國在二戰期間建立的最主要集中營，營內收容有猶太人、波蘭人與蘇軍戰俘等，對他們進行嚴苛的勞動工作、集體處決與不人道的人體實驗，奧斯威辛集中營運作的五年內約有110萬人慘遭殺害。

「奧斯威辛集中營」在運行的五年內約有110萬人慘遭殺害。（法新社）

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