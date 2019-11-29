抗議「黑色星期五」過度消費 法示威者突襲亞馬遜倉庫

2019-11-29 20:22:13

〔即時新聞／綜合報導〕法國今（29）日傳出有示威者為抗議歐美「黑色星期五」過度消費、重創環境，突襲電商巨擘亞馬遜（Amazon）公司的倉庫並以人鏈等方式阻擋貨車進出。

據《BBC》報導 ，法國示威者為抗議歐美「黑色星期五」消費狂熱而對環境造成重創，今（29）日突襲國際電商巨擘亞馬遜（Amazon）公司位於南法的倉庫。

報導指出，示威者以稻草堆、廢氣冰箱和微波爐等物品阻擋該倉庫的道路，並組成人鏈妨礙貨車進出。此外，亞馬遜巴黎總部也有示威者聚集，舉起「阻止亞馬遜」的標語，抗議該公司龐大的國際銷售、物流。

警方已驅離示威者並清除道路障礙，對此，亞馬遜表示，他們尊重所有人示威抗議的權利，但指控示威者散布不實謠言。

據悉，部分法國議員欲推動禁止「黑色星期五」的法案，法國環境部長波恩（Elisabeth Borne）本週稍早也針對「黑色星期五」的消費狂熱做出警告。

「黑色星期五」是美國感恩節後的購物節，但近年來已傳播至多國，許多品牌廠商會在這一天拋出大量優惠，令消費者為之瘋狂。據《路透》報導，亞馬遜一年運送約100億件包裹，環保團體指控其快捷的配送服務加速了氣候變遷的影響。

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