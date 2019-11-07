挖到1.5億年前海怪！ 波蘭首度發現「上龍」化石

古生物學家上月在波蘭山區玉米田發現有1.5億年歷史的上龍（下）與其他生物的殘片，挖出化石的學者蒂博羅夫斯基表示，「這是波蘭首次挖出海生爬行動物的化石」。（圖擷取自SCIENCE IN POLAND）

2019-11-08 00:20:31

〔即時新聞／綜合報導〕古生物學家上月在波蘭山區玉米田，發現有1.5億年歷史的上龍（pliosaur）與其他生物的化石殘片，對此，挖出化石的學者蒂博羅夫斯基（Daniel Tyborowski）說，「這是波蘭首次挖出海生爬行動物的化石」。

綜合媒體報導，波蘭《地質學家協會會刊》（Proceedings of the Geologists' Association）上月刊登論文指出，他們在波蘭克日扎諾維采（Krzyzanowice）玉米田裡出土的恐龍化石，確認其中包含活在距今1.5億年前的「上龍」頭骨與牙齒碎片，波蘭學者蒂博羅夫斯基在論文中表示，「歐洲僅有少數國家出土過上龍化石，波蘭在此之前從沒見過」：然而，這次不僅挖到上龍化石，還發現蛇頸龍、恐鱷、古海龜等生物的骸骨碎片，蒂博羅夫斯基指出，「這些動物應該都是上龍獵食的對象」。

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上龍被認為是神話中的海怪原型之一，生存在侏羅紀與白堊紀之間，身長介於4至15公尺，屬於肉食性動物，以獵捕魚龍類和其他蛇頸龍類為食。在6600萬年前，上龍與其他陸生恐龍一起在中生代的白堊紀末期滅絕。

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