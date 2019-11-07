新發現！最早「雙腳站立」猿類化石 在樹枝上行走...

新發現的猿類化石，大幅將人猿以雙腳站立的歷史往前推進。（路透）

2019-11-07 12:22:52

〔即時新聞／綜合報導〕直立行走的能力被視為人類進化的重要關鍵，科學家在德國最新發現的古代猿類化石，為以2條腿走路的方式和時間提供重要的歷史線索，將以雙腳行走的時間軸往前推移。

據《BBC》報導，這項研究發表在《Nature》雜誌上，居住在1千多萬年前的猿類「Danuvius guggenmosi」，被發現其骨骼可以2條腿直立行走，也可像猴子一樣攀爬樹木，判斷是完全使用四肢生活的個體。

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研究人員指出，目前關於直立行走的化石證據最遠能追溯到6百萬年前，但從這些發現推論，使用雙腳行走是在1千多萬年前「在樹上」進化的，牠可能已經開始沿著樹枝行走，甚至在地面上也有可能，表示直立姿勢可能起源於人類和大猩猩的共同祖先，這些生物生活在歐洲而不是非洲。

德國圖賓根大學教授博姆（Böhme）表示，我們第一次能在現代以單個化石骨架中研究重要的功能性關節，包括肘部、髖部、膝蓋和腳踝，令研究團隊驚訝的是，這組化石的完整性相當高，替研究增加便利性。

自查爾斯·達爾文（Charles Darwin）時代起，人們就以祖先如何與何時開始2條腿走路開始辯論，而直立行走是人類進化的里程碑，它為接觸、探索和學習如何攜帶、使用工具提供機會，了解人類如何以2隻腳走路將有望回答關於物種進化的許多問題。

最近在德國南部最新發現的猿類化石被命名為「Danuvius guggenmosi」。（路透）

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