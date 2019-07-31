女兒村！波蘭神秘村莊 9年沒誕下男嬰

波蘭的西南方小村莊，近日成立一個兒童消防隊，並非特別招募女孩進來，而是這個村莊很少有男嬰出生，距離上次誕下男嬰更是9年前的事。（圖擷取自臉書「MDP i OSP Miejsce Odrzańskie」）

2019-07-31 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭西南方有一個小村莊（Miejsce Odrzańskie），近日成立一個兒童消防隊，有趣的是這個消防團隊裡面只有女生、沒有男生，並非特別成立一個只有女生的團隊，而是這個村莊從以前開始就很少有男嬰的出生，距離上次誕下男嬰更已是9年前的事。

綜合外媒報導，據當地2017年的人口普查，這個神祕的小村莊，人口不到300人，且清一色皆為女性，從以前就很少有男嬰出生的紀錄，這個村莊距離上一次誕生男嬰已經是9年前，那個小男孩如今也已離開村莊，這裡似乎有個「只生女兒」的魔咒；所以如果有夫妻順利生下男嬰，該村村長表示將會準備大禮來祝福及獎勵。

當地志願消防隊的負責人哥拉斯（Tomasz Golasz）受訪時表示，他10幾年前來到村裡娶了當地女孩為妻，並生下了2名女兒，「我很想要一個兒子，但這個願望在這裡幾乎不可能實現」。

聽聞此事後，相當好奇的華沙醫學大學遺傳學系主任普羅斯基（Rafal Ploski），決定要解開「女兒村」的謎團，深入研究當地歷史，並調出歷年來的出生統計。他指出，首先要先確定這些女嬰的父母是否有近親血緣關係，再來就是與每對夫妻進行面談，找出線索。

波蘭的西南方小村莊，近日成立一個兒童消防隊。（圖擷取自臉書「MDP i OSP Miejsce Odrzańskie」）

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