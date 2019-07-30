留住年輕人！波蘭免除200萬青年所得稅

2019-07-30 16:58

〔編譯陳正健／綜合報導〕波蘭自加入歐盟以來，持續面臨年輕人出走的困境。為此，波蘭政府本週開始實施新法，免除近2百萬年輕工作者的部份「所得稅」，旨在留住人才。

波蘭政府的新法將於8月1日起上路，年紀26歲以下的年輕人，若年所得低於85,528茲羅提（波蘭貨幣，約70萬台幣），將可免除18%的所得稅，預計將有2百萬人符合受惠資格。

據統計，波蘭人平均年薪低於60,000茲羅提（約台幣48萬），因此這次減稅可謂是豐厚優惠。波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）表示，這次稅務免除將給予年輕人新機會。

波蘭這次是為解決「人才出走」問題。波蘭及其他7個中東歐國家於2004年加入歐盟後，人才得以自由流動，無需簽證或工作許可，但也導致人才朝高薪國家出走。

莫拉維茨奇在國會推動新法時指出，波蘭過去15年來有170萬人出走，有如整個波蘭首都華沙市的人口流失不見。

然而，出走的波蘭22歲女子琪多斯卡（Kinga Kitowska），前往英國倫敦求學工作。她認為，波蘭新稅法很慷慨，但無法說服她回國。薪水固然重要，但她尋找的是機會。

反對黨議員彼得魯（Ryszard Petru）則痛批，這項新政策是「極端欺詐的民粹主義」。新法的代價昂貴，可能導致僱主變向減薪。

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