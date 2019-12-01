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世界首創！ 紐西蘭要培育「低甲烷」綿羊

為應對氣候變化，紐西蘭畜牧業將培育「低甲烷」綿羊。（法新社）

為應對氣候變化，紐西蘭畜牧業將培育「低甲烷」綿羊。（法新社）

2019-12-01 23:28:59

〔即時新聞／綜合報導〕為應對氣候變化，紐西蘭畜牧業將培育「低甲烷」綿羊，據信這種做法是世界首例。

《衛報》報導，紐西蘭畜牧業發達，羊與人類的比例大約為6：1，畜牧業產生的溫室氣體佔全國3分之1。紐西蘭畜牧業界最大組織「Beef and Lamb New Zealand」與畜牧業溫室氣體研究小組（PGgRc）合作，助繁育綿羊者挑選產生較少甲烷的公羊配種，計畫在2年內將這種羊普及。

生產種羊的普羅菲特（Russell Proffit）說，「我測量了甲烷排放量，我相信健康的羊應該產生較少的甲烷」。

參與計劃的繁育者需利用集氣室來分析牲口排放的甲烷等氣體的分量，測試綿羊需在集氣室停留約50分鐘，並在相隔逾14天後再測試。所得數據會和其他基因資料計算出「甲烷繁殖價值」，預計2年內可篩選出適合大量繁殖的低甲烷公羊。

紐國政府資助的草原溫室氣體研究小組（Pastoral Greenhouse Gas Research Consortium）的主任阿斯潘（Mark Aspin）表示，對任何畜牧動物來說，這是全球首例。低甲烷綿羊預計每年可讓溫室氣體減少1%，同時不影響農業生產效能。

阿斯潘也提到，飼料的是造成甲烷排放的最大因素，該研究小組正在研究3種旨在減少飼料產生的甲烷量的技術。

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