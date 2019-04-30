吃豬腳救地球！國外研究：能減少溫室氣體排放量

2019-04-30 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕什麼！吃豬腳也能救地球？這聽起來很不可思議，但國外研究發現，如果以豬腳、內臟等食物代替牛排、豬排，便可有效減少溫室氣體的排放。

據《CNN》報導，人們或多或少都聽過應對氣候變化的最佳方法之一，就是減少肉類攝取量。因為畜牧等肉類相關行業佔全球溫室氣體排放總量的14.5％，比運輸業的直接碳排放量還要高。

其中，養牛業影響特別大，因為當牛隻打嗝或排氣時，就會產生大量甲烷，這是比二氧化碳更嚴重25倍的溫室氣體。如果人們還沒準備好吃素，那麼也可以嘗試將牛排等主食替換成內臟、豬腳。

刊載在《環境科學與技術》（Environmental Science and Technology）期刊的論文顯示，此舉將大大減少溫室氣體排放量。南丹麥大學教授Gang Liu指出，只要將屠宰過程中丟棄的50％內臟作為食物，排放量便可下降14％。

Gang Liu表示，透過這種方式，人們可以更有效地使用肉類，在許多亞洲國家吃這類牛豬副產品相當常見，例如牛肚和牛肺。

向來不吃內臟的歐美，也逐漸開始有人大力推廣，英國倫敦首間主打將動物從頭吃到尾的餐廳共同創始人格列佛（Trevor Gulliver）說，西方國家浪費了大量的食物，並帶來了潛在的災難性後果。

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