事態緊急！聯合國：2018溫室氣體濃度創新高

世界氣象組織（WMO）今（25）日發表研究報告指出，2018年度全球溫室氣體濃度再創新高，恐將加劇氣候變遷，造成毀滅性影響。工業排放示意圖。（歐新社）

2019-11-26 00:35:05

〔即時新聞／綜合報導〕第25屆聯合國氣候變遷大會（COP25）下週一（2）將在西班牙馬德里召開。世界氣象組織（WMO）、聯合國環境署（UNEP）25日發表研究報告指出，2018年度全球溫室氣體濃度再創新高，恐將加劇氣候變遷，造成毀滅性影響。下週將向與會的近200國代表呈現報告細節及國際應變建議措施。

據《BBC》報導，世界氣象組織（WMO）25日發表研究結果表示，2018年大氣層中的二氧化碳濃度的增幅，高於過去10年的平均值；其他溫室氣體如甲烷（methane）、一氧化氮（nitrous oxide）等，濃度皆也超出平均值。

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據統計資料，2018年度二氧化碳濃度達407.8ppm（百萬分濃度），較2017年405.5ppm高出2.3。對此，世界氣象組織表示，雖然全球排放的溫室氣體約有25%被海洋系統及生態圈吸收，但自1990年以來，溫室效應已因這些氣體加劇了43%。

其他氣體如甲烷已是工業普及時代前的59%，2018年的成長幅度更打破了近10年的平均值；一氧化氮濃度也增為1750年的123%。

對此，世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示：「這些氣體濃度的增幅速度完全沒有停下來的趨勢，更別提要減少這些氣體了。我們必須將《巴黎協議》中的承諾兌現，並增加實施強度，才能拯救人類的未來。」

據悉，世界氣象組織及聯合國環境署將在下週的第25屆聯合國氣候變遷大會（COP25）中，向近200個國家代表詳細報告這份緊急報告。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示，必須將《巴黎協議》中的承諾兌現，並增加實施強度，才能拯救人類的未來。（美聯社）

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