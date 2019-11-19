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《溫管法》修法 環保署長：明年3月提初步構想

環保署長張子敬表示，明年3月將提《溫管法》修法初步構想。（記者羅綺攝）

環保署長張子敬表示，明年3月將提《溫管法》修法初步構想。（記者羅綺攝）

2019-11-19 18:15:37

〔記者羅綺／台北報導〕環境保護署今天（19日）舉辦台灣氣候行動研討會，環保署長張子敬表示，台灣是少數「勇敢」的把溫室氣體減量目標、氣候變遷納入法律的國家，但入法的同時也少了彈性的空間，難以在短時間調整跟上國際趨勢，目前環保署正在檢討《溫室氣體減量及管理法》，預計明年3月會有初步構想。

張子敬表示，台灣將溫室氣體減量、氣候變遷因應等修訂成《溫管法》，強制必須達到這個目標，但是當國際因應情勢做出調整時，法律難以讓台灣跟著快速調整，但這不會影響整個溫室氣體減量的推動；因此，短期內環保署會以達到法定目標為主，但長期仍需要跟國際趨勢接軌。

張子敬指出，根據統計，台灣燃料燃燒成長率約0.1％，跟日本相近，低於韓國及中國，顯示台灣在節能減碳、能源轉型方面已有相當的成果。不過因應氣候變遷，不只是能源、製造部門要減量，包括住商、農業部門都可以一起努力，這將是未來推動的方向。

昨天有立委質疑，環保署雖是《溫管法》的主管機關，但當其他部會減碳執行不力時，環保署沒有權責去指揮、監督其他部會。張子敬回應，行政院設立能源及減碳辦公室，會協助協調跨部會問題，因此主要責任仍是由環保署推動減碳；不過《溫管法》不足的地方，環保署將會研議進行修正。

至於提出《溫管法》修正的時程，張子敬表示，立法院要求在明年3月提出構想，環保署已經開始進行相關檢討，希儘速建立起完善的制度，讓《溫管法》能夠落實、執行。

環境保護署舉辦台灣氣候行動研討會。（記者羅綺攝）

環境保護署舉辦台灣氣候行動研討會。（記者羅綺攝）

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