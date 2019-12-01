史上最大規模示威後…伊拉克總理辭職 民怨難息縱火聖城寺廟

伊拉克10月起示威不斷，總理馬蒂提出辭呈，仍無法止息民眾怒火，今有人在聖城納加夫的寺廟縱火。（法新社）

2019-12-01 12:36:41

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克自10月爆發該國史上最大規模的示威運動，當局強力鎮壓民眾，導致逾420人死亡，暴力不斷升級，伊拉克總理馬蒂（Adel Abdel Mahdi）宣布將提出辭呈，但仍無法平息民眾怒火，要求徹底改革制度。聖城納加夫（Najaf）的寺廟今遭人縱火，安全部隊到場以催淚彈驅離，示威持續延燒。

綜合外媒報導，伊拉克人民不滿政府貪腐、就業率低以及公共服務質量低落，10月初爆發全國性示威，已持續2個月，死亡人數及暴力事件不斷攀升。什葉派最高領袖希斯塔尼（Ali al-Sistani）罕見對政事發表談話，呼籲更換政府領導人，在龐大的壓力下，伊拉克總理馬蒂11月30日宣布，將會向國會遞出辭呈。

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馬蒂的辭職並未平息示威運動，民眾要求更徹底、全面性的改革，在首都巴格達以及什葉派多數的南部地區，民眾仍持續抗爭。在南部城市納西里耶（Nasiriyah），昨有示威者在3座主要橋梁上焚燒輪胎、包圍警察局；而今在南部聖城納加夫的寺廟，有民眾在入口處縱火，安全部隊到場後發射催淚彈驅散。

24歲的穆斯塔法（Mustafa）對媒體說，總理提出辭呈是邁出的重要第一步，即使為此付出了沉重的代價，但也代表抗爭對政府施加壓力是有用的；29歲的扎伊納布（Zainab）則表示，這一步對伊拉克人來說還不夠，特別是在這麼多人死亡後。

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