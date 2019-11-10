為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

伊拉克示威迄今近300人死 什葉派領袖罕見喊話籲冷靜

伊拉克反政府示威持續，至今死亡人數已近300人，什葉派領袖罕見出面喊話，呼籲冷靜。（美聯社）

伊拉克反政府示威持續，至今死亡人數已近300人，什葉派領袖罕見出面喊話，呼籲冷靜。（美聯社）

2019-11-10 10:58:03

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克反政府示威持續，週六（9日）在首都巴格達（Baghdad）及南部城市巴斯拉（Basra）爆發激烈警民衝突，造成至少7人死亡，自10月示威開始以來，死亡人數已近300人。什葉派領袖出面呼籲冷靜，並指暴力升級的最大責任在伊拉克安全部隊。

綜合外媒報導，伊拉克安全部隊試圖奪回對巴格達中心地帶的底格里斯河的3座橋樑控制權，部隊向人群發射實彈、催淚彈及閃光彈。警方及救護人員表示，有3名示威者被實彈射殺死亡、1名示威者被催淚彈擊中頭部喪生。

而在巴斯拉，安全部隊強制驅散當地政府總部外的示威據點，過程造成3人死亡、數10人受傷。軍方、安全部隊及警察被控對手無寸鐵民眾使用實彈，自10月示威活動爆發以來，已造成260人至280人死亡，數千人受傷，伊拉克政府已停止發布傷亡數字。

什葉派領袖阿亞圖拉．西斯塔尼（Ayatollah Ali al-Sistani）僅在危機時期出面談論政治，並擁有巨大的輿論影響力，他要求安全部隊對暴力升級負責，並敦促伊拉克政府盡快回應示威者的訴求。

許多民眾從什葉派教士的話語中獲得一些安慰，但也有一些示威者認為西斯塔尼是政教體系的一部分，是許多伊拉克人苦難的根源。示威者大多是失業年輕人，他們要求政治改革及撤換腐敗的統治階級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
紐約地途》西方強權操作下的伊拉克人生劇場 ：MoMA PS1“Theater of Operations, The Gulf Wars 1991-2011觀後感
2019-11-09 18:09

紐約地途》西方強權操作下的伊拉克人生劇場 ：MoMA PS1“Theater of O…
新革命英雄！伊拉克嘟嘟車變「示威神器」 後勤全靠它
2019-11-07 00:03

新革命英雄！伊拉克嘟嘟車變「示威神器」 後勤全靠它
三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷

三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷
伊拉克首都爆血腥示威 實彈鎮壓釀至少5死
2019-11-05 10:31

伊拉克首都爆血腥示威 實彈鎮壓釀至少5死
伊拉克再爆反政府示威 2人被「催淚彈罐」擊中死亡
2019-10-26 00:26

伊拉克再爆反政府示威 2人被「催淚彈罐」擊中死亡
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕
伊朗與西亞世界》傾聽另一種聲音
2019-10-17 16:10

伊朗與西亞世界》傾聽另一種聲音
反政府示威釀百死、數千傷 伊拉克旅遊警示亮紅燈
2019-10-14 19:34

反政府示威釀百死、數千傷 伊拉克旅遊警示亮紅燈

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播