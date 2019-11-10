伊拉克示威迄今近300人死 什葉派領袖罕見喊話籲冷靜

伊拉克反政府示威持續，至今死亡人數已近300人，什葉派領袖罕見出面喊話，呼籲冷靜。（美聯社）

2019-11-10 10:58:03

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克反政府示威持續，週六（9日）在首都巴格達（Baghdad）及南部城市巴斯拉（Basra）爆發激烈警民衝突，造成至少7人死亡，自10月示威開始以來，死亡人數已近300人。什葉派領袖出面呼籲冷靜，並指暴力升級的最大責任在伊拉克安全部隊。

綜合外媒報導，伊拉克安全部隊試圖奪回對巴格達中心地帶的底格里斯河的3座橋樑控制權，部隊向人群發射實彈、催淚彈及閃光彈。警方及救護人員表示，有3名示威者被實彈射殺死亡、1名示威者被催淚彈擊中頭部喪生。

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而在巴斯拉，安全部隊強制驅散當地政府總部外的示威據點，過程造成3人死亡、數10人受傷。軍方、安全部隊及警察被控對手無寸鐵民眾使用實彈，自10月示威活動爆發以來，已造成260人至280人死亡，數千人受傷，伊拉克政府已停止發布傷亡數字。

什葉派領袖阿亞圖拉．西斯塔尼（Ayatollah Ali al-Sistani）僅在危機時期出面談論政治，並擁有巨大的輿論影響力，他要求安全部隊對暴力升級負責，並敦促伊拉克政府盡快回應示威者的訴求。

許多民眾從什葉派教士的話語中獲得一些安慰，但也有一些示威者認為西斯塔尼是政教體系的一部分，是許多伊拉克人苦難的根源。示威者大多是失業年輕人，他們要求政治改革及撤換腐敗的統治階級。

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