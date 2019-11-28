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反政府示威燒伊朗領事館 伊拉克安全部隊鎮壓槍殺28人

自10月起，伊拉克反政府示威活動不斷，抗議者和安全部隊不斷爆發衝突。（法新社）

自10月起，伊拉克反政府示威活動不斷，抗議者和安全部隊不斷爆發衝突。（法新社）

2019-11-28 23:55:00

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克反政府抗爭延燒，抗議群眾27日焚燒位於什葉派聖城納傑夫（Najaf）的伊朗領事館，引發伊朗不滿，當地安全部隊則持續用實彈鎮壓。截至28日傍晚，在過去24小時內，部隊至少已槍殺28名示威者，被視為抗議活動爆發以來「最血腥的一天」。

綜合外媒報導，28日凌晨，安全部隊堵在南部城市納西里耶（Nassiriya）的一座橋梁前開火，至少24人死亡，醫療人員表示，另有數十名傷患；另有4人則在首都巴格達被殺，當地安全部隊以實彈和橡膠子彈對示威者攻擊。

自10月起，巴格達爆發抗議活動，其後席捲伊拉克南部多省，當局不斷用實彈和催淚彈攻擊示威者，至今已釀350死、數千人受傷。軍醫和官員說，28日是伊朗領事館被焚燒的後一天，也是抗議活動以來最血腥的一天。

伊拉克總統薩利赫（Barham Salih）上任剛滿1年，然而卻未能解決國內高失業率、政治貪腐及公共服務差等問題，憤怒的年輕人指責他未兌現改革承諾，走上街頭，在安全部隊以致命武力應對後，各地的示威遊行也陸續升級。

對此，繼聖城納傑夫宣布宵禁後，當局今天也宣布在納西里耶實施宵禁，另外軍方也公開聲明，指出當局已在幾個省份設置「危機小組」，試圖恢復秩序，將會由當地省長及安全部隊的軍事負責人領導。

27日深夜，伊朗領事館遭伊拉克反政府示威者放火焚燒，其後當局宣布實施宵禁。（法新社）

27日深夜，伊朗領事館遭伊拉克反政府示威者放火焚燒，其後當局宣布實施宵禁。（法新社）

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