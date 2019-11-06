新革命英雄！伊拉克嘟嘟車變「示威神器」 後勤全靠它

嘟嘟車在伊拉克的示威活動中，成為重要的後勤工具。（路透）

2019-11-07 00:03:57

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克反政府示威持續1個多月，至少釀成250名抗議人士死亡、數千人受傷，期間，嘟嘟車（Tuk Tuk）卻從原本惹人嫌的形象，轉為重要的「示威神器」，勝任人民救護車的角色。

綜合外媒報導，嘟嘟車近年進入伊拉克，外觀渾圓，擁有3個輪子，如同玩具般，可以輕鬆穿梭在狹窄且未鋪砌的道路上，是昂貴出租車的低廉替代品，同時也是窮人的象徵。過去，有的市民認為嘟嘟車帶來混亂及不安全，如今嘟嘟車卻成為幫助運送受傷示威者的重要工具。

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報導指出，示威期間，許多嘟嘟車司機免費搬運、分送食物，並協助運送傷者到醫院，成為新時代的「英雄」，在首都巴格達，甚至有塗鴉將此稱為「嘟嘟車革命」。

來自薩德爾城的一名17歲嘟嘟車司機，身穿破爛衣物，他說，自抗議活動首日起，他就一直在巴格達街頭，不在乎任何危險，只是為了革命而盡自己的一份力量。

他說：「我很高興我們終於得到應有的尊重，因為我們都是人類。我以前不喜歡看人們看著我的眼神，但現在一切都變了。這是一場反對一切錯誤的革命，包括對我們的看法。」

在巴格達的牆上，塗有對伊拉克嘟嘟車司機致敬的文字及塗鴉。（法新社）

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