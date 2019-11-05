伊拉克首都爆血腥示威 實彈鎮壓釀至少5死

示威者在解放廣場高掛抗議布條，表達對政府的不滿。（歐新社）

2019-11-05 10:31:36

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克爆發大型示威，什葉派南部城市及首都巴格達（Baghdad）逾萬人走上街頭，以此表達對政府及該國大黨的不滿。當地時間4日，反政府示威者通過了巴格達的主要大橋，往重要政府部門前進。政府派出的維安部隊向示威者發射實彈和催淚瓦斯鎮壓，最少5名示威者身亡，60人受傷。

綜合外媒報導，數日以來，示威者一直嘗試要度過底格里斯河，往政府總部所在的綠區（Green Zone）前進；週一，眾多示威者離開了佔據數日的解放廣場（Tahrir Square），通過巴格達重要交通大橋，向總理辦公室和國營電視台方向推進。維安部隊以催淚瓦斯和橡膠子彈回應，企圖將示威者拒於橋的另外一端，但憤怒的示威者仍無懼鎮壓，成功強渡。

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示威者除了投擲石頭外，也點燃了輪胎與周邊垃圾箱，黑煙直衝天際。為了保護公部門建物，維安部隊湧進示威者所在區域，街上響起槍聲，數十輛電動車在抗議現場來回穿梭，將傷者送回解放廣場的抗議據點救護站。儘管被禁止向記者透露資訊，當地警方和醫院人士仍以匿名方式透露，最少5名示威者及1名維安部隊成員在這次暴力衝突中死亡，約60人受傷。

該示威行動發生於10月25日並持續至今，基於對政府高官貪污、高失業率和劣質公共服務的不滿，數萬示威者在首都及南部城市發起大型示威行動，要求推翻當局並進行全面政治改革。據統計，已經有超過250人在上個月的示威行動中喪生，而隨著示威行動持續，死亡人數預計將繼續攀升。

另外於3日間，什葉派聖城卡爾巴拉（Karbala）中，示威者一度包圍了伊朗領事館；基於伊朗與伊拉克當局、什葉派陣營和軍事團體的良好關係，怒火中燒的示威者不僅向領事館發起攻擊，更企圖扯下伊朗國旗，以伊拉克國旗替代，但未果。這起衝突導致3名示威者死亡，19人受傷。

電動車載送受傷的示威者回醫療站接受治療。（歐新社）

示威者點燃輪胎，黑煙直衝天際。（美聯社）

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