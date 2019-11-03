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海地反政府示威 不到2個月已釀42死

海地的最新一輪的反政府示威自9月中爆發，至今不到2個月已釀成42人死亡。（歐新社）

海地的最新一輪的反政府示威自9月中爆發，至今不到2個月已釀成42人死亡。（歐新社）

2019-11-03 11:59:44

〔即時新聞／綜合報導〕海地人民的反政府示威自9月15日爆發以來，不到2個月已經釀成42死及86傷，海地人民的基本人權也因而受到影響，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）對此表達深切關注。

聯合國新聞稿指出，這起示威運動始於經濟潰敗、物價飆漲，並演變成為反對派人士與海地總統摩依士（Jovenel Moïse）之間的對立。聯合國人權事務高級專員公署的資料顯示，死亡的42人中有19人死於維安部隊的行動，其餘則是遭不知名的武裝人士殺害。

聯合國人權事務高級專員公署表示，死者中至少有1人是記者，另有9名記者受傷，並有多名記者遭受威脅。聯合國敦促各方不應以記者為目標，並應尊重媒體報導的自由。

新聞稿進一步指出，9月起的道路堵塞及暴力行為，造成孩童無法上學，人民難以獲取水、食物、燃油等基本生活物品，醫務人員無法正常工作，司法機構的運作也大多停擺。

聯合國人權事務高級專員公署敦促海地警方，針對當局違反人權的指控展開「完整、透明且獨立」的調查，透過司法行動確保公平正義及真相，並對受害者及其家屬負責。

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