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聯合國分裂！中國新疆問題 歐美23國譴責、俄方54國支持

聯合國大會上，英國等23個國家對涉嫌侵犯新疆人權的中國政府表示關注；白俄羅斯等54個國家則強調他們支持中國在新疆進行「反恐」行動。圖為瑞士日內瓦聯合國大樓外的各國國旗。（彭博）

聯合國大會上，英國等23個國家對涉嫌侵犯新疆人權的中國政府表示關注；白俄羅斯等54個國家則強調他們支持中國在新疆進行「反恐」行動。圖為瑞士日內瓦聯合國大樓外的各國國旗。（彭博）

2019-10-30 13:44:35

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國撕破臉！英國代表29日在聯合國大會上發言，在23個國家（包含英格蘭）支持下對涉嫌侵犯新疆人權的中國政府表示關注；另一邊則有白俄羅斯代表54個國家發表聲明，強調他們支持中國在新疆進行「反恐」行動。

《CNN》報導，包括美國、加拿大、澳洲、日本在內的23個國家，都呼籲中國「恪守尊重人權的國際義務和承諾」，並讓國際監督員能夠進入新疆調查。

但在英國發表聲明後不久，中國盟友白俄羅斯拿出俄羅斯、埃及、玻利維亞和塞爾維亞等54國簽署的文件，指出他們已同意中國在新疆的反恐政策。

該文件積極評價新疆反恐和消除激進態度的成果，並強調這些措施有效地維護了人民的基本人權。白俄羅斯還呼籲，歐美必須停止將人權問題政治化、停止對中國進行毫無根據的指責。

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