為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

獨遊歐洲新玩法？她帶「3閨密大頭照」吃喝玩樂、同床共枕

南韓一名女子李秀妍（이수연）日前在臉書旅遊粉專分享，最近一次去歐洲旅遊時，因閨密們都沒空，只能獨自前往，但閨密3人卻特別為她製作各自的「大頭照」，讓她無論是搭機、吃飯或觀光時，都有她們陪伴，而她和「閨密們」拍攝的一系列極具巧思的照片，也在網路上掀起熱議。（圖擷取自臉書）

南韓一名女子李秀妍（이수연）日前在臉書旅遊粉專分享，最近一次去歐洲旅遊時，因閨密們都沒空，只能獨自前往，但閨密3人卻特別為她製作各自的「大頭照」，讓她無論是搭機、吃飯或觀光時，都有她們陪伴，而她和「閨密們」拍攝的一系列極具巧思的照片，也在網路上掀起熱議。（圖擷取自臉書）

2019-11-30 19:42:21

〔即時新聞／綜合報導〕當你無法與好朋友一起放長假，卻很想陪對方出國，你會怎麼做？南韓一名女子李秀妍（이수연）日前在臉書旅遊粉專分享，最近一次去歐洲旅遊時，因閨密們都沒空，只能獨自前往，但閨密3人卻特別為她製作各自的「大頭照」，讓她無論是搭機、吃飯或觀光時，都有她們陪伴，而她和「閨密們」拍攝的一系列極具巧思的照片，也在網路上掀起熱議。

據臉書粉專《Travel Factory》2月20日的貼文，來自南韓的李秀妍表示，她3年前（2016年）第一次單獨去歐洲旅遊時，閨密申尹貞（신윤정）突發奇想的製作「大頭照」陪她去旅行，而今（2019）年，她再度前往歐洲旅遊時，她的3個閨密都製作了「大頭照」，所以和3個「旅伴」一起出遊。

李秀妍指出，一個人到國外旅遊真的必須面對許多困難，多虧有「閨密們」的陪伴，讓她在這趟旅程中玩得非常盡興、非常愉快，並在文末許願，希望下次能「真的」一起出遊。

李秀妍也附上與「閨密們」的30多張照片，從一列列照片中可以看到，她們3人不僅陪她登機、吃飛機餐、陪她一起住旅館，更陪著她到處吃美食以及觀光，而精心設計的構圖，更為這些照片增添幽默感，因此深受網友好評，在網路上掀起熱議。

網友們除了紛紛留言標記自己好友，表示也想當「旅伴」，也有很多網友表示，能深刻體會到好朋友無法一起放長假出遊的狀況；還有網友認為「閨密大頭照」實在太幽默，笑稱超像「神隱少女裡的三頭君」。

李秀妍指出，一個人到國外旅遊真的必須面對許多困難，多虧有「閨密們」的陪伴，讓她在這趟旅程中玩得非常盡興、非常愉快，並在文末許願，希望下次能「真的」一起出遊。（圖擷取自臉書）

李秀妍指出，一個人到國外旅遊真的必須面對許多困難，多虧有「閨密們」的陪伴，讓她在這趟旅程中玩得非常盡興、非常愉快，並在文末許願，希望下次能「真的」一起出遊。（圖擷取自臉書）

李秀妍也附上與「閨密們」的30多張照片，從一列列照片中可以看到，她們3人不僅陪她登機、吃飛機餐、陪她一起住旅館，更陪著她到處吃美食以及觀光，而精心設計的構圖，更為這些照片增添幽默感，因此深受網友好評，在網路上掀起熱議。（圖擷取自臉書）

李秀妍也附上與「閨密們」的30多張照片，從一列列照片中可以看到，她們3人不僅陪她登機、吃飛機餐、陪她一起住旅館，更陪著她到處吃美食以及觀光，而精心設計的構圖，更為這些照片增添幽默感，因此深受網友好評，在網路上掀起熱議。（圖擷取自臉書）

來自南韓的李秀妍表示，她3年前（2016年）第一次單獨去歐洲旅遊時，閨密申尹貞（신윤정）突發奇想的製作「大頭照」陪她去旅行。申尹貞「大頭照」。（圖擷取自臉書）

來自南韓的李秀妍表示，她3年前（2016年）第一次單獨去歐洲旅遊時，閨密申尹貞（신윤정）突發奇想的製作「大頭照」陪她去旅行。申尹貞「大頭照」。（圖擷取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女控閨密男友父性侵 情節驚見「父子丼」…
2019-10-17 18:07

女控閨密男友父性侵 情節驚見「父子丼」…
少婦吸毒暴斃 閨密夥同友人「運屍丟包」遭訴
2019-09-05 12:06

少婦吸毒暴斃 閨密夥同友人「運屍丟包」遭訴
遠東新多元創新布局 2020變中求穩

遠東新多元創新布局 2020變中求穩
遊覽車版SOD？閨密代班隨車 代到摩鐵啪啪啪
2019-08-23 17:59

遊覽車版SOD？閨密代班隨車 代到摩鐵啪啪啪
超大方！大馬女子找閨密當老公「二房」 就怕老公太累...
2019-07-25 22:52

超大方！大馬女子找閨密當老公「二房」 就怕老公太累...
新竹國賓大飯店主打年終住房專案

新竹國賓大飯店主打年終住房專案
破世界紀錄！1年半遊196國 美女讚台灣：小卻值得造訪
2019-06-25 21:24

破世界紀錄！1年半遊196國 美女讚台灣：小卻值得造訪

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播