獨遊歐洲新玩法？她帶「3閨密大頭照」吃喝玩樂、同床共枕

南韓一名女子李秀妍（이수연）日前在臉書旅遊粉專分享，最近一次去歐洲旅遊時，因閨密們都沒空，只能獨自前往，但閨密3人卻特別為她製作各自的「大頭照」，讓她無論是搭機、吃飯或觀光時，都有她們陪伴，而她和「閨密們」拍攝的一系列極具巧思的照片，也在網路上掀起熱議。（圖擷取自臉書）

2019-11-30 19:42:21

〔即時新聞／綜合報導〕當你無法與好朋友一起放長假，卻很想陪對方出國，你會怎麼做？南韓一名女子李秀妍（이수연）日前在臉書旅遊粉專分享，最近一次去歐洲旅遊時，因閨密們都沒空，只能獨自前往，但閨密3人卻特別為她製作各自的「大頭照」，讓她無論是搭機、吃飯或觀光時，都有她們陪伴，而她和「閨密們」拍攝的一系列極具巧思的照片，也在網路上掀起熱議。

據臉書粉專《Travel Factory》2月20日的貼文，來自南韓的李秀妍表示，她3年前（2016年）第一次單獨去歐洲旅遊時，閨密申尹貞（신윤정）突發奇想的製作「大頭照」陪她去旅行，而今（2019）年，她再度前往歐洲旅遊時，她的3個閨密都製作了「大頭照」，所以和3個「旅伴」一起出遊。

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李秀妍指出，一個人到國外旅遊真的必須面對許多困難，多虧有「閨密們」的陪伴，讓她在這趟旅程中玩得非常盡興、非常愉快，並在文末許願，希望下次能「真的」一起出遊。

李秀妍也附上與「閨密們」的30多張照片，從一列列照片中可以看到，她們3人不僅陪她登機、吃飛機餐、陪她一起住旅館，更陪著她到處吃美食以及觀光，而精心設計的構圖，更為這些照片增添幽默感，因此深受網友好評，在網路上掀起熱議。

網友們除了紛紛留言標記自己好友，表示也想當「旅伴」，也有很多網友表示，能深刻體會到好朋友無法一起放長假出遊的狀況；還有網友認為「閨密大頭照」實在太幽默，笑稱超像「神隱少女裡的三頭君」。

李秀妍指出，一個人到國外旅遊真的必須面對許多困難，多虧有「閨密們」的陪伴，讓她在這趟旅程中玩得非常盡興、非常愉快，並在文末許願，希望下次能「真的」一起出遊。（圖擷取自臉書）

李秀妍也附上與「閨密們」的30多張照片，從一列列照片中可以看到，她們3人不僅陪她登機、吃飛機餐、陪她一起住旅館，更陪著她到處吃美食以及觀光，而精心設計的構圖，更為這些照片增添幽默感，因此深受網友好評，在網路上掀起熱議。（圖擷取自臉書）

來自南韓的李秀妍表示，她3年前（2016年）第一次單獨去歐洲旅遊時，閨密申尹貞（신윤정）突發奇想的製作「大頭照」陪她去旅行。申尹貞「大頭照」。（圖擷取自臉書）

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