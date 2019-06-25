破世界紀錄！1年半遊196國 美女讚台灣：小卻值得造訪

2019-06-25 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州彭薩科拉（Pensacola）24歲女子泰勒（Taylor Demonbreun）畢業後決定環遊世界，2017年6月到2018年12月期間，她總共造訪196個國家，打破4項金氏世界紀錄。泰勒也到過台灣，她形容台灣：「雖然小，但絕對值得造訪！」

綜合外媒報導，泰勒畢業於范德比大學（Vanderbilt University），畢業後她在富瑞集團有限公司（Jefferies Group LLC）擔任實習生。2017年6月1日泰勒從多明尼加啟程，直到2018年12月7日在加拿大結束。189天內，她總共造訪196個國家，打破4項金氏世界紀錄，成為最快、最年輕訪問所有主權國家的紀錄保持人。

泰勒選擇台灣作為她的第105站，到達台北後，她先搭乘捷運到旅館，她說，台灣的交通很方便又簡單。休息一天後，泰勒造訪龍山寺。她寫道：「雖然我在亞洲看過各種寺廟，但這絕對是最豐富多彩的！」

泰勒還參觀了中正紀念堂、台北101和台北孔子廟，甚至品嘗了鼎泰豐的小籠包。泰勒很喜歡小籠包，她說，醬油和醋的結合讓人驚豔，還大力推薦：「如果你有機會，一定要試試看！」

雖然泰勒在台灣停留的時間並不長，但總體來說她非常喜歡台灣。她說，儘管台灣不是聯合國193個會員國之一，仍被多數國家認可為獨立國家，包括她也這麼認為。泰勒也大推：「雖然台灣很小，但很值得一遊！」

泰勒將她的旅行見聞寫在部落格，也在IG上分享點點滴滴。大部分她都是獨自旅行，只有在造訪紐西蘭的10天有和家人碰面，她也在紐西蘭停留最久。

泰勒入住的酒店多數都有贊助，其餘機票、日常必需品等約花了7萬美元（約新台幣217萬元）。泰勒大學暑假曾在金融業工作，她說：「大家可能會想，你的父母一定有幫忙。他們當然非常支持，但不是用那種方式。我每年暑假都在學校工作，並拚命省錢。」

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