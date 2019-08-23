遊覽車版SOD？閨蜜代班隨車 代到摩鐵啪啪啪

2019-08-23 17:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕經營遊覽車事業的古姓夫婦，接團大多是夫唱婦隨；古妻有事，就會找姊妹淘劉姓女子「代班」擔任隨車導遊，結果，古妻發現劉女竟與丈夫上摩鐵，還拍香豔照，對劉女提告求償。劉女辯稱，因為身體不適，到摩鐵洗澡紓緩，是古男偷拍，2人並無不軌，但法官勘驗照片，劉女裸身對鏡頭笑，顯非偷拍，且古男也向妻子全盤托出，簽下切結書；法官判劉女賠償古妻30萬元。

法官調查，古姓夫婦經營遊覽車事業多年，與從事導遊的劉女有業務合作關係；古妻招攬遊覽車業務後，由丈夫開車，若需隨車導遊而古妻無法跟車時，便由劉女隨同古男出車，若客戶有隔夜行程，劉女與古男即有在外過夜的機會。

古妻曾輾轉聽聞丈夫與劉女有超越一般朋友的交往關係；今年1月中旬，古妻在丈夫手機中發現劉女裸照，質問之下，得知2人於年初在苗栗縣頭份市一家汽車旅館內發生性行為。

古妻遭受丈夫及好姊妹的背叛，幸福美滿的家庭生活與婚姻出現裂痕，精神備受打擊，患失眠、焦慮症，對劉女提民事侵權行為損害賠償，求償50萬元。

但劉女辯稱，她與古男雖有在外過夜機會，但2人各自住一間房間，或她與其他遊客同住一間。她因業務合作關係，與古男熟識，偶爾會一起出遊；上汽車旅館那次，是古男邀她到頭份散心，期間她突感身體不適，才決定就近找汽車旅館休息。

劉女稱，她進入汽車旅館房間後，先到浴室洗澡以消除身體不適，不料，古男竟趁她洗完澡未穿內衣走出浴室時，用手機偷拍她。

但法官勘驗照片，劉女是從浴室內裸身走出，並站在床邊穿著內衣褲，穿著內褲的同時，更有抬頭直接望向拍攝者面露笑容情形。由此可知，劉女對於古男當時正在拍攝她裸體照片，應屬知悉。

且法官認為，劉女明知與古男共處一室，竟能在沐浴後毫無遮掩、從容裸身走出浴室，當著古男之面穿內衣褲，任由古男拍攝裸體照片而未加阻攔，依社會一般通念 ，舉止顯已逾越一般男女正常交往分際及互動關係。

另，古妻於得知丈夫外遇後，用LINE詢問劉女，劉女也回覆「姐對不起傷了你，一直以來我都不想破壞你家庭，我對你很愧疚」、「對不起我錯了」等語。古男為取得妻子原諒，簽立切結書，也承認與劉女自2011年來持續外遇。

法官認定，劉女長期與古男外遇交往，侵害劉女為配偶身分法益，破壞劉女婚姻，依雙方身分、地位、經濟狀況、加害程度等情節，裁判賠償30萬元為適當。

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