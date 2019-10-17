女控閨密男友父性侵 情節驚見「父子丼」…

2019-10-17 18:07

〔記者陳慰慈／新北報導〕18歲女子小花（化名）因逃家暫住於友人的林姓男友家中，卻指控林男阿公跟爸爸對她性侵、猥褻，但新北地檢署調查，小花被林父性侵後，還繼續跟林家阿公、林父同房睡，不符常情，小花另還跟友人說，覺得林父很帥，傳訊問：「什麼時候介紹妳男朋友的爸爸給我認識」、「很喜歡」等語，因此予林姓阿公、父親不起訴處分。

今年2月14、15日，小花請黃姓友人安排她暫住在林姓父子家中，事後卻控訴，14日睡在60多歲林家阿公、30多歲林父中間，林父就伸手摸她的胸部、下體，她拒絕說：「不要」，但林父還是硬上，隔天上午有告訴黃女，黃女只是笑笑回應，因當時還不想回家，所以15日還是跟林姓阿公、林父同睡一間房；但15日晚間，林父又強拉她的手去摸林姓阿公的生殖器，林姓阿公接著撫摸她胸部，還掏出「小弟弟」磨蹭她下體，她怒告林姓阿公、林父涉強制性交、強制猥褻罪。

林姓阿公、林父到案後否認犯行，林父供稱，他跟爸爸同房睡，小花則是睡兒子房間，覺得小花喜歡他才會這樣說；林姓阿公也稱，跟兒子睡一間房，吃飽後就進房間睡覺了。

黃女傳喚拘提未到案，但警詢時供稱，不知道小花被性侵，且小花離開林家時，還說覺得林父很帥，希望她可以幫忙介紹；證詞與小花指控不一。

檢方勘驗黃女與小花間的LINE訊息，發現小花傳訊黃女：什麼時候介紹妳男朋友的爸爸給我認識」、「他爸還不錯喔」、「很喜歡」、「很成熟」、「人很好」、「他剛拿水給我喝」、「快點！我怕他爸睡著」等語，加上小花自承被性侵後，仍跟林家阿公、林父同房，且直到4月才報警，不符常情，因此認定林家阿公、林父證據不足不起訴。

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