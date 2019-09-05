少婦吸毒暴斃 閨密夥同友人「運屍丟包」遭訴

2019-09-05 12:06

〔記者黃捷／台北報導〕林姓男子與19歲的楊姓妻子吵架後負氣離家，隔天返家竟發現楊女死在家裡，旁邊還有毒品。警方最初以為是楊女服毒輕生，追查發現楊女去找黃姓閨密談心，黃女則提供毒品，而楊女用毒過量猝死後，黃女竟找黃姓男同事前來搬運屍體，再扔回楊女家中。台北地檢署今偵結，依轉讓禁藥致死罪、遺棄屍體罪起訴黃姓男女2人。

檢警調查，林男與楊女去年12月1日談離婚吵架，林男氣得出門，楊女則找黃姓閨密訴苦，黃女則帶楊女到黃男位於東園街的住處落腳，黃男早上10點多出門前，還留下咖啡包與搖頭丸給兩人「放鬆」。

兩女邊飲酒邊施毒，楊女因吸食過量突然抽搐，但黃女擔心吸毒被逮不敢送醫，而是打電話向黃男求助，但黃男晚上8點返家後，楊女早已氣絕身亡。

黃姓男女隨後決定運屍卸責，由黃男開車載黃女及屍體回到楊女住處，並從楊女包包內找到鑰匙，確認屋內沒人後，再將楊女抱進家中丟包，並在楊女身旁放了裝有4顆搖頭丸的夾鏈袋，企圖製造楊女自行服藥過量死亡的假象。

林男2日清晨返家發現楊女身亡，原以為是楊女心情不好服藥輕生，但警方調閱監視器後，赫見黃姓男女的「運屍」情節，透過車牌找上兩人，兩人自知無法狡辯，只好承認犯行。

案發當時檢察官原諭令黃男1萬元交保，但他籌不出保金，最後改限制住居，另將黃女責付家屬，全案今偵結，北檢依轉讓禁藥致死罪、遺棄屍體罪起訴2人。

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