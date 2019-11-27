香港人反抗》港府：研究要求公務員宣誓擁護《基本法》

香港公務員事務局長羅智光表示，已著手研究要求公務員宣誓擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，以及效忠中華人民共和國香港特別行政區。（路透）

2019-11-27 18:24:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港公務員事務局長羅智光今（27）日於香港立法會答詢時表示，港府已著手研究要求公務員宣誓擁護《香港基本法》及效忠中華人民共和國香港特別行政區，預計明年夏天立法會會期結束前會有結論。

綜合港媒報導，香港建制派政黨新民黨立法會議員容海恩今日代表該黨主席質詢，詢問政府是否會參考目前的《宣誓及聲明條例》，制定政策並發布行政命令，要求包含新任公務員在內的所有公務員，宣誓擁護《香港基本法》及效忠香港特別行政區。

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羅智光答詢時表示，在《香港基本法》與《公務員守則》的框架下，擁護《香港基本法》及效忠香港特別行政區是公務員的一貫責任。政府已應立法會議員建議，著手研究相關議題。政府會審慎考慮公務員宣誓的目的、效果、推行方式、適用對象、構成違反誓言的行為、拒絕宣誓或違反誓言的後果等多項細節。

根據《香港基本法》第104條以及《宣誓及聲明條例》之規定，香港特首、主要官員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員，在就職時必須依法宣誓擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，以及效忠中華人民共和國香港特別行政區。相關規範對象中目前並不包含香港政府公務員。

2016年香港立法會進行宣誓儀式時，有多位民主派議員透過手持標語、高呼口號、以諧音讀取誓詞、以極慢速度讀取誓詞、在誓詞中添加字句等方式進行宣誓，最終有6名議員遭裁定失去議員資格。

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