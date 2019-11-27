香港理大百名教職員完成搜索 促警立即解封校園

今早有100名香港理工大學教職員再度進入校園內搜索，並無發現示威者。行政副校長盧麗華呼籲警方立即解除封鎖。（路透）

2019-11-27 16:10:08

上稿時間 15:51

更新時間 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學（理大）日前成為警民衝突戰場，並遭警方「圍城」，受損嚴重。約百名理大教職員今（27）日再度前往校園進行搜索工作。理大校方稍早表示，今日搜索行動未發現任何留守示威者，要求警方立即解封校園，讓校方展開修復工作。

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綜合港媒報導，盧麗華今日下午與教職員團隊召開記者會表示，繼昨日的50人搜索行動後，今早有100名理大教職員，包含副校長、各學院院長、專業輔導員等，分成9個小組進入校園搜尋留守示威者，並檢視辦公室和實驗室內設施遭破壞的狀況。

盧麗華指出，上午在校園內搜索3小時後，並未見到任何示威者，但看見許多實驗室及教室受到不同程度的破壞，感到非常痛心。盧麗華強調，校方已經盡力做了能做的事，希望警方能解封校園，讓校方展開修復工作。

對於今日是否為校方最後一次搜索行動，盧麗華並未回應。而警方在解除封鎖前是否會進入校園蒐證，盧麗華則說這是警方的工作程序，應由警方回應。據了解，今後若無特別情況，理大校方將不會再進入校園搜索。

此前曾多次進入理大協助示威者離開的香港大學法律學院首席講師張達明，今日上午亦獨自在校內巡視1個多小時，但「一無所獲」，他相信校內已無留守示威者。

立法會議員：理大今明解封 警將入校園

日前曾有警方消息指出，當理大完全搜索、確定無人留守，並就校園內的危險物品報警後，警方就會進場檢走危險物品，之後便可撤走外圍警員。

立法會議員許智峯表示，經私下向校方了解得知，理大校園將於今日或明日解除封鎖。解封後將有消防員和警員進入校園蒐證。許智峯擔心警方入校會激起留守者情緒，或釀成不愉快事件。

張達明也認為，警方進入校園會刺激很多人的神經，校內的危險物品應交由消防處處理，如有必要亦可邀請爆裂物專家到場。

理大校方下午4時再發聲明，提出以下3點要求：

一、 鑑於校方在這2天已進行全面尋找留守人士的工作，校方建議警方毋須再採取類似行動，並立刻解封校園。

二、 要求相關政府部門盡快處理校園內所有危險物品，包括汽油彈和攻擊性武器等。

三、 執行任何行動時，要以和平人道方式，保障所有人士的人身安全。

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