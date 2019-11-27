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港特首將設「獨立檢討委員會」 民主派轟：不倫不類

香港特首林鄭月娥表示，正籌備成立「獨立檢討委員會」。香港民主黨主席胡志偉指出，該委員會不具法定權力，批評相關作法是「不倫不類」。（美聯社）

香港特首林鄭月娥表示，正籌備成立「獨立檢討委員會」。香港民主黨主席胡志偉指出，該委員會不具法定權力，批評相關作法是「不倫不類」。（美聯社）

2019-11-27 11:50:19

〔即時新聞／綜合報導〕在延燒多月的香港反送中運動期間，香港市民提出5大訴求，其中1項為「成立獨立調查委員會」調查警方濫暴問題。對此，香港特首林鄭月娥昨（26）日透露，正籌備成立「獨立檢討委員會」。香港民主黨主席胡志偉批評此作法不倫不類，企圖迴避市民訴求。

綜合港媒報導，林鄭月娥昨日被記者問及是否會讓步，例如成立獨立調查委員會等。她表示，正參考英國在2011年騷亂事件後的經驗，籌備成立「獨立檢討委員會」。林鄭事後也於Facebook補充說明，相關檢討是「對事不對人」，希望透過尋找成因，避免重蹈覆轍，加強社會凝聚力。

屬建制派的香港經濟民生聯盟（經民聯）立法會議員梁美芬，先前曾建議港府成立「騷亂委員會」。她昨日表示，希望政府珍惜當前的「和平」，在10日內宣布成立委員會的相關細節，若拖太久可能會有變數。她也認為，如果市民只要求調查警方是「不公道」。

民主派最大黨民主黨主席胡志偉則指出，獨立檢討委員會並沒有法定權力，批評此作法「不倫不類」，企圖迴避市民訴求。他強調必須要調查警暴，並檢視所有負責官員的政治錯誤。他也表示，區議會選舉後的蜜月期是很短的，呼籲林鄭盡快處理市民的5大訴求。

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